Valerie Haesendonckx is niet ontmoedigd door de coronacijfers, die opnieuw pijlsnel stijgen. De zaakvoerster van de Limburgse bedden- en matrassenmaker Sleep Design is de vorige lockdown al bij al goed doorgekomen.

'De acht weken lange sluiting hebben we vrij snel verteerd', zegt Haesendonckx, die samen met haar broer het bedrijf runt dat haar vader oprichtte in 1994. 'In juni was de verloren omzet al goedgemaakt, door de opgekropte vraag. Tijdens de lockdown hebben we vrij snel een webshop gelanceerd voor ons bedlinnen, maar een matras koop je niet online. Daarvoor wil je als klant persoonlijk advies.'

Bij het begin van de zomervakantie viel de omzet opnieuw terug met 45 procent. 'Omdat de solden naar augustus waren uitgesteld, bleven de klanten weg in juli. Die koopjesperiode was voor ons een groot vraagteken, maar uiteindelijk was augustus heel goed. We sloten de maand af met een omzetgroei van 13 procent.'

100 procent Belgisch

Sleep Design is de enige Belgische beddenspeciaalzaak waarvan de productie volledig in België ligt. 'De bedden en matrassen worden in ons atelier in Lommel gemaakt. Onze grondstoffen en materialen zijn voor 90 procent van Belgische afkomst. Dat is al meer dan 15 jaar onze strategie, maar het is de eerste keer dat dat ons zo in de kaarten speelt. Door de pandemie hebben mensen het belang van lokaal produceren en kopen beseft.'

Sleep Design had in maart weinig problemen met leveranciers. 'Maar als onze winkels leeg blijven, zitten onze ateliermedewerkers zonder werk', zegt Haesendonckx. 'Tijdens de lockdown konden ze drie weken doorwerken, maar dan viel het stil.' De Limburgse is absoluut geen fan van een nieuwe verplichte sluiting in de retailsector. 'Maar de winkels openhouden zonder klanten is nog erger voor de rendabiliteit.'

Investeren

Dat scenario is voor Haesendonckx geen gegronde vrees. Dat de klanten in juli wegbleven, had volgens haar weinig te maken met corona. 'Mensen stelden de aankoop van een bed - toch geen kleine investering - uit tot de solden. Maar ons doelpubliek is de hogere middenklasse. Ik heb de indruk dat weinig van onze klanten inkomsten verloren.'