'Elke versoepeling geeft nieuwe kansen'

‘Je kan in een boom gaan zitten en wachten tot de storm is uitgeraasd. Volgens mij is dat niet de juiste houding’, zegt ondernemer Jean Van Houtryve. ‘Je moet er net extra tegenaan gaan.’

Als CEO van Visix, een Roeselaarse producent van vlaggen, bedrukt textiel, panelen en ander promomateriaal, bezorgde de coronacrisis hem aanvankelijk slapeloze nachten. De bestellingen voor beursstanden en evenementen werden vanaf maart allemaal geannuleerd. ‘Onze omzet was een drama. Met 80 mensen in loondienst heeft me dat toch flink beziggehouden’, zegt de ondernemer.

Maar stap per stap ontdekte Van Houtryve dat de coronacrisis nieuwe kansen biedt. ‘De witte lakens in het straatbeeld inspireerden ons om witte vlaggen te bedrukken met een groot hart voor de zorgsector. Ondertussen hebben we er meer dan 2.500 verkocht, met een deel van de winst voor het goede doel. Veel hielden we daar niet aan over, maar we kwamen uit de kosten en het garandeerde dat we konden blijven produceren. In volle lockdown hebben we onze drie fabrieken in Roeselare, Lokeren en Polen niet volledig moeten sluiten.’

Corona-assortiment

De vlaggen waren het begin van een groeiend corona-assortiment. Midden april kwam er een opdracht om 50.000 bedrukte mondmaskers te produceren. ''s Avonds in onze vestiging in Polen hebben we drie proefontwerpen gemaakt. De volgende ochtend kozen we het beste ontwerp, tegen de middag hadden we een prijslijst en sindsdien is het niet meer stilgevallen. We hebben al een half miljoen mondmaskers geleverd en er zijn nog 150.000 besteld.’

Toen de winkels heropenden, lanceerde Visix een ruim aanbod van doorzichtige scheidingswanden, banners om shoppers in de juiste richting te sturen en vloerstickers voor social distancing. Voor de horeca ontwikkelde het bedrijf doorzichtige schermen die aan parasols bevestigd kunnen worden om terrasgangers uit elkaar te houden.

‘Telkens de lockdown versoepelt, kijken we welke nieuwe markten we kunnen aanboren’, zegt Van Houtryve. ‘We werken aan bedrukte strandschermen voor als de stranden weer drukker worden. Cinema’s gaan straks open, en de fitnesszaken. Het zijn telkens nieuwe kansen.’