En plots blijkt 'contactloos' logeren vooruitziend

Net als velen in de toeristische branche kreeg Caroline Delbecque van het Gentse ‘virtuele hotel’ Heirloom (Engels voor erfstuk, red.) klappen tijdens de lockdown.

‘Omdat wij geen bemande maar een virtuele receptie hebben en dus technisch gesproken geen hotel zijn, moesten we sluiten op 18 maart en konden we pas begin deze week weer openen’, zegt Delbecque.

De Gentse onderneemster runt sinds 2016 met haar Libanese partner Nehme Darwiche ‘contactloze’ logies in vier historische panden in het Gentse centrum. Je vindt er geen fysieke receptie, maar alles wordt er geregeld via een virtuele assistent die non-stop bereikbaar is, ook via WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger.

‘Door de sluiting zagen we tussen 18 maart en begin deze week onze gemiddelde maandomzet van 50.000 à 70.000 euro terugvallen naar nul’, zegt Delbecque, die ervaring opdeed in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar ontmoette ze haar partner en runden ze samen de keten Jannah Hotels.

Pauzeknop

‘Om te besparen drukten we zo veel mogelijk evidente kosten, zoals verwarming en verlichting’, zegt Delbecque, die sowieso maar één logieswerknemer in dienst had bij de aanvang van de lockdown. ‘We konden tot september de pauzeknop indrukken van de leningen voor onze panden in eigendom. Voor de andere werd de huur tijdelijk verlaagd. We hebben de vrijgekomen tijd gebruikt om hier en daar te verven en de website te vernieuwen.’

Door de lockdownellende schoof ook de openingsdatum van The Librarian, het vijfde Heirloom-logies in Gent - met negen kamers - met twee maanden op. ‘Pas afgelopen maandag mochten alle deuren weer open.’

Alle miserie ten spijt klinkt Delbecque, die aangeeft twee werknemers te willen aanwerven voor de virtuele boekingen, opvallend hoopvol. ‘Evident zal het niet zijn, maar ik geloof dat ons concept, waar velen vroeger misschien hun neus voor ophaalden, in deze coronatijden een serieuze troef is. Precies omdat geen fysiek contact nodig is en je dus ook geen wachtrijen aan de receptie hebt.’