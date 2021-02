Fietsenverkopers voelen tekort aan onderdelen

Met het eerste lenteweekend in zicht begint straks het hoogseizoen voor de fietshandel. Aan klanten geen gebrek, maar de leveranciers hebben het moeilijk, klinkt het bij Fiets!

Volgens Wim Teerlynck, algemeen directeur van de fietsketen, is er weinig reden tot klagen. ‘De fietsverkoop is blijven boomen. Normaal gezien zitten we vandaag in het laagseizoen, maar eigenlijk kan je daar niet meer van spreken. Globaal is de markt in 2020 toch met 40 à 50 procent gegroeid’, zegt hij. Dat zijn opmerkelijke cijfers, als je weet dat er in de eerste lockdown nog een verkoopdaling was van ruim 50 procent.

Schermvullende weergave Wim Teerlynck.

Gewoon even naar de winkel gaan om wat fietsen uit te proberen is er voorlopig nog niet bij. Klanten kunnen wel in de winkels terecht voor herstellingen of een adviesgesprek, maar alleen op afspraak en met een strikte tijdslimiet.

‘We hebben veel geleerd uit de eerste lockdown. Ondanks het minimale fysieke contact zijn we de afgelopen maanden altijd bereikbaar geweest, ook via digitale kanalen. We hebben bijvoorbeeld onze chatfunctie uitgebreid en extra bemand. Mensen gebruiken die kanalen om advies te vragen, maar ook om een fiets te kopen.’

Dat de fietsverkoop het zo goed doet, heeft onder meer te maken met het feit dat er minder gereisd wordt. Het uitgespaarde vakantiegeld wordt onder meer besteed aan mountainbikes en racefietsen. ‘We zien wel iets minder vraag naar fietsen die bedoeld zijn om naar het werk te rijden, zoals leasefietsen’, zegt Teerlynck. ‘Maar ook die markt zal volgens ons snel herstellen.’

Langere levertijden

Het verkoopsucces van de tweewielers heeft ook een keerzijde. Heel wat handelaars waarschuwen dat fietsen en onderdelen tijdelijk niet leverbaar zijn en dat de levertijden kunnen oplopen. ‘Die problemen zagen we vorig jaar al en ze zullen wellicht ook de komende jaren aanhouden’, zegt Teerlynck.

Niet alleen is de vraag in heel Europa enorm gestegen, daarnaast worden de productie en het transport verstoord door de coronapandemie. Wim Teerlynck Algemeen directeur Fiets!

‘Niet alleen is de vraag in heel Europa enorm gestegen, daarnaast worden de productie en het transport verstoord door de coronapandemie’, klinkt het. Onder meer fietskaders, batterijen en versnellingen doen er langer over om hun weg te vinden naar de fietshandel. De leveranciers moeten een stuk verloren productie van de lockdowns inhalen, en kunnen niet snel genoeg opschalen om ook nog eens de toenemende vraag aan te kunnen.