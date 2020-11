‘Grote bedrijven splitsen hun evenementen op’

Eerst probeerden ze het met een soort Airbnb voor coworkingspaces, maar na enkele maanden gooiden Dietrich Moens en Michaël Luckx het noodgedwongen over een andere boeg. En toen sloeg het coronavirus toe.

‘Het publiek voor coworkingspaces heeft geen grote budgetten en we stelden vast dat de markt die we hadden verwacht er gewoon niet was. Op een dag kregen we vanuit de VS de vraag te helpen een goede ruimte te vinden voor een evenement. Die klant bleek bereid ons honderden euro’s te betalen.’

Meteen was het idee geboren voor Spacehuntr, een boekingplatform waar bedrijven een geschikte evenementenzaal kunnen vinden en boeken. De formule sloeg snel aan, alleen de timing kon beter: zes maanden nadat Moens en Luckx hun focus verlegd hadden naar de evenementenwereld sloeg de coronapandemie toe.

Hoewel Covid-19 een ramp is voor de eventsector, slaagde de Brusselse start-up er toch in de storm te trotseren. ‘We zijn een puur digitaal bedrijf en hebben geen ‘boots on the ground’’, zegt Moens. ‘Bovendien bieden we via ons platform locaties aan in verschillende Europese steden, waar de regelgeving voor evenementen verschilt. Onze klanten zijn vooral internationale bedrijven die koste wat het kost een event willen organiseren en op zoek gaan naar een locatie waar dat kan. Op die manier hadden we altijd wel ergens klanten.’

Opsplitsen

Wat wel veranderde, is de manier waarop die bedrijven hun bijeenkomsten organiseren. ‘Ze vragen wat grotere zalen om voor iedereen genoeg ruimte te voorzien. Een duidelijke trend is dat grote conferenties worden opgesplitst in kleinere niches die vaak meerdere dagen duren.’ Steeds meer bedrijven kiezen ook voor een hybride model: een fysieke conferentie met een beperkt en exclusiever publiek, aangevuld met livestreams om vanop afstand te volgen.

Spacehuntr heeft het voordeel dat het die trends snel aanvoelt en zijn aanbod kan aanpassen. Het platform biedt vandaag ruimtes aan in een 13-tal grote Europese steden. Het zijn vaak iets minder bekende ruimtes met een speciale touch, zoals La Tricoterie, een gerenoveerde fabriekshal in de Brusselse gemeente Sint-Gillis.

Mexico

‘We mikken op 250 locaties per stad, waarbij we focussen op de beste professionele verhuurders’, zegt Moens. ‘Nu werken we samen met zowat 3.500 zalen, maar we hebben een deal op zak om in de VS te beginnen met 2.000 à 3.000 zalen. We zijn van plan in Mexico een sales- en marketingteam aan te werven om de Amerikaanse markt te bewerken, zodra de coronatoestand het toelaat. Tegen eind 2021 hopen we 10.000 locaties aan te bieden.’

Bedrijven gebruiken Spacehuntr typisch voor middelgrote, meerdaagse evenementen met 60 à 100 deelnemers. ‘Vroeger moesten die bedrijven dat allemaal zelf regelen, wat veel tijd vroeg en vaak aanleiding gaf tot communicatiefouten.’