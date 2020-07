'Heropenen met duizend bezoekers kan het jaar van Bobbejaanland niet meer redden'

Deze week mochten de pretparken hun deuren openen. Maar voor Bobbejaanland, dat woensdag startte met 1.000 bezoekers en tegen midden juli wil opbouwen naar 4.500 bezoekers, is 2020 sowieso een rampjaar. ‘Heel spijtig dat we niet in juni al konden proefdraaien.’

Bobbejaanland had in 2019 de grootste investering gedaan in zijn geschiedenis met een spectaculaire rollercoaster. Dit jaar had het volop de vruchten daarvan willen plukken. ‘Zo’n attractie begint pas volop te renderen in het tweede jaar na de plaatsing. Dat zou dus dit jaar geweest zijn’, zegt Yves Peeters, de CEO van Bobbejaanland.

Bobbejaanland, en eigenlijk alle Belgische pretparken, gingen door een 'perfecte storm'. ‘Een pretpark doet de grootste kosten vlak voor het opengaat in het voorjaar, tot eind maart. Net op het moment dat eindelijk de inkomsten moesten binnenlopen, viel de lockdown als een hakbijl. Net toen een van de mooiste lentes in jaren begon. Wat een gemiste kans.’

Meteen probeerden Peeters en zijn team de kosten te drukken. ‘Door tijdelijke werkloosheid natuurlijk. Maar we hebben ook bepaalde verzekeringscontracten kunnen heronderhandelen. Omdat het park niet open was, waren de veiligheidsrisico teruggevallen naar nul. Ook de frequentie van het onderhoud hebben we laten zakken, ook al kan je dat nooit volledig stopzetten vanwege het risico op schade aan de installaties. Verder hebben we een investeringsstop ingelast. We hebben de afwerking van bepaalde decoratie van nieuwe attracties uitgesteld.’

Hygiene

Woensdag ging het pretpark weer open, maar slechts voor 1.000 bezoekers. Op topdagen kan het 15.000 mensen ontvangen. ‘De inkomsten van die 1.000 mensen wegen niet op tegen de kosten’, geeft Peeters toe. ‘Er zijn maar vier attracties, waaronder de grote binnenspeeltuin en de virtualrealitybrillen bij een rollercoaster, die we niet heropenen, omdat we daar de hygiëne niet kunnen garanderen. Maar voor de meeste attracties heb je de volle bezetting nodig. Hier en daar, zoals in de catering en de merchandisingshops, kan het met minder mensen. Maar dat wordt tenietgedaan doordat we extra mensen moeten inzetten om te desinfecteren. Ook ons callcenter, dat de verplichte reservering van tickets verwerkt en massaal gebeld wordt voor informatie, hebben we moeten versterken. Bobbejaanland telt 60 vaste werknemers, maar tijdens het seizoen loopt dat op tot 300. Veel minder zullen het er ook nu niet zijn.’

Bobbejaanland heeft een maatschappelijke rol. Nu mensen zo lang hebben thuisgezeten, hebben ze behoefte aan ontspanning met vrienden en familie. Niet heropenen was geen optie. Yves Peeters CEO Bobbejaanland

Heeft Peeters overwogen niet te heropenen? ‘Die denkoefening hebben we gemaakt, maar Bobbejaanland heeft een merknaam en een reputatie hoog te houden. Het zou ook niet fair zijn tegenover onze abonnees. Daarnaast hebben we een maatschappelijke rol. Nu mensen zo lang hebben thuisgezeten, hebben ze behoefte aan ontspanning met vrienden en familie. De ticketprijzen opdrijven was geen optie, we willen niet het imago creëren dat we er enkel voor de happy few zijn.’

Toch hoeft het bedrijf niet de hele zomer met verlies te openen. Geleidelijk wil het de capaciteit weer opschroeven naar 4.500 tegen half juli. ‘Op die dagen kunnen we opnieuw licht winstgevend draaien. Maar 2020 is en blijft een rampjaar, dat we vermoedelijk afsluiten met rode cijfers. Veel zal afhangen van het najaar en van het sentiment van de bezoekers.’

Cijferdruk vanuit Parques Reunidos, de Spaanse moedergroep die in totaal een 60-tal pretparken overkoepelt, voelt Peeters niet. ‘De impact van Covid-19 is duidelijk voor iedereen. We hebben wel geleerd uit de ervaring van pretparken in het buitenland die al langer open zijn. In Duitsland zijn de parken al open sinds mei. De strengere normen voor het gebruik van mondmaskers hebben wij overgenomen. In België is dat eigenlijk niet verplicht, maar in de rollercoasters vragen wij het wel.