'Ik belde naar de receptie van Colruyt en nu liggen mijn visburgers in 100 OKay's'

'Mag ik u straks terugbellen? Ik ben nog even een pallet voor de OKay-winkels aan het afwerken.' Gwendolien Delcour (35) heeft het druk. Haar eigen lijn gezonde visproducten, opgestart in volle coronacrisis, neemt een vliegende start.

Delcourt werkt al meer dan een decennium als consultant in de voedingsindustrie. In haar achterhoofd speelde altijd het idee om zelf te beginnen ondernemen in de sector die ze zo goed kent. 'Maar ik was altijd te druk bezig met mijn job en mijn gezin met drie dochters', zegt Delcour. 'Het kwam er maar niet van.'

Maar toen brak de coronapandemie los, was Delcour plots meer thuis en werd de kriebel om het te proberen heviger. 'Ik ben niet zo goed in stilzitten', lacht de West-Vlaamse. 'En dus ben ik beginnen te experimenteren.'

De essentie Gwendolien Delcour (35) is oprichtster van VHR Food, dat onder de merknaam Gwenny's een lijn gezonde visproducten in de winkelrekken brengt.

Delcourt had 14 jaar ervaring in de voedingssector voor ze ze zelf in volle coronacrisis begon te ondernemen.

Met OKay (Colruyt) heeft VHR Food meteen een contract met een nationale retailer.

Het idee was om een gezonder alternatief te creƫren voor de gemakkelijkheidsoplossingen die drukbezette ouders hun kinderen vaak voorschotelen. Denk aan fishsticks en gepaneerde visburgers. Dat resulteerde in een lijn eigen creaties, van zalmburgers tot visballetjes, waarmee Delcour onder de merknaam Gwenny's nu zowel jonge als iets oudere harten hoopt te veroveren.

Dat het Delcour niet te doen is om wat in de marge te morrelen, mag duidelijk zijn uit haar aanpak. Geholpen door haar kennis van de productieprocessen in de voedingsindustrie en de schaal die nodig is om uit de kosten te raken, zette ze meteen een eigen productielijn op in een atelier in Brugge. Daar rolt vandaag al ruim 100 kilo aan visproducten per dag van de band.

Telefoontje naar Halle

Die komen terecht in lokale voedingswinkels, maar liggen sinds deze week ook in het hele land in de meer dan 100 OKay-supermarkten van de Colruyt-groep. Dat Delcour als nieuwe speler meteen een voet tussen de deur kreeg bij een nationale retailer, is te danken aan haar eigen enthousiasme. 'Ik heb gewoon het nummer van Colruyt opgezocht en gebeld om me voor te stellen. Via de receptie kwam ik uit bij de aankoopdienst, waar de verantwoordelijke voor vis meteen oren had naar mijn verhaal. Zo is de bal aan het rollen gegaan.'

Ja, we eten momenteel heel veel vis thuis. Gwendolien Delcour Oprichtster VHR Food

Met al een groot distributiecontract op zak wil Delcour nu eerst focussen op naamsbekendheid en het finetunen van haar productielijn. Maar de onderneemster denkt ook al na over verdere groei. Die kan er komen door nog meer retailers aan de haak te slaan, maar ook door met de horeca een nieuwe markt aan te boren, zodra die weer open kan. 'Daarvoor zijn we nu voorbeeldgerechten aan het samenstellen, als inspiratie.'