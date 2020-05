'Ik ben niet iemand die snel wakker ligt'

De Belgische festivalzomer is geannuleerd, sportevents zijn uitgesteld naar de herfst. Het Aalsterse Splendit verhuurt professioneel licht- en geluidsmateriaal, voornamelijk voor televisieproducties en concerten, maar staat ook regelmatig in voor de techniek op festivals, bedrijfsfeesten of recepties.

'Concerten en recepties, dat zijn allemaal dingen die niet meteen weer zullen plaatsvinden, zegt zaakvoerder Marijn Broeckaert. 'Toen klanten in maart besloten hun event uit te stellen tot september, was dat nog 'drastisch'. Maar nu is zelfs die timing hoogst onzeker.'

Schermvullende weergave Marijn Broeckaert, zaakvoerder van Splendit.

Broeckaert kon nog wat klussen rapen in televisiewereld. Eerder al verzorgde Splendit de lichttechniek voor het VTM-programma 'Liefde voor Muziek', nu kon het aan de slag bij 'Gert Late Night'. 'Normaal zouden we de set daar opbouwen in een dag, met zes à zeven mensen. Nu hebben we het met twee gedaan, gespreid over vier dagen. Maar dat zijn kleine opdrachten, die nemen niet weg dat onze omzet met 90 procent zal slinken.'

Comfortzone

Geen Tomorrowland, geen Rock Werchter en geen Dour, maar Broeckaert verzon een alternatief. 'Samen met Marcus Deblaere van Trix en Musickness en Working Class Heroes, die instaan voor het management van Belgische artiesten, ontstond het idee van drive-inconcerten. Samen met DPG Media organiseren we deze zomer het Drive-In Festival.'

Toen klanten in maart besloten hun event uit te stellen tot september, was dat nog 'drastisch'. Maar nu is zelfs die timing hoogst onzeker. Marijn Broeckaert Zaakvoerder Splendit

Splendit zijn experts in techniek, niet op vlak van organisatie. 'Wat we nu doen, is inderdaad ver buiten onze comfortzone', zegt Broeckaert. ‘Maar de grootste uitdaging is budgettair: we mikken op 500 auto’s, dus een maximale verkoop van 500 kaartjes, op een weide waar normaal 20.000 mensen staan. Dit wordt geen grote vetpot, maar we hebben tenminste opnieuw werk. Tegelijk is het een vorm van damage control.’

Coruna

500 kaartjes Als alternatief voor de festivalzomer organiseert Splendit het Drive-In Festival. De maximale capaciteit is 500 man, op een weide waar normaal 20.000 mensen passeren.

Vlak voor de coronacrisis nam Splendit nog een sectorgenoot over: het Mechelse Coruna, dat onder meer Clouseau en Niels Destadsbader van klank en licht voorziet. Qua timing niet ideaal, geeft Broeckaert toe, maar hij kan erom lachen. 'What’s in a name! De overnameprocedure heeft langer aangesleept dan voorzien, maar ik heb dit nooit als een plots risico gezien. Ik ben niet iemand die snel wakker ligt: ik heb een goed akkoord met de banken, en als er weer wat jobs zijn, heb ik nu een extra netwerk om in te vissen.'