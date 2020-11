'Ik heb me aangepast aan de lockdown, maar het was keihard werken'

Tweemaal werd Stefanie Vereecken (40) getroffen door kanker. De Oost-Vlaamse verloor er haar droomjob door als doctorerend archeologe, en besloot nooit nog voor een baas te werken. Dus begon ze Harvest Club, een winkel in Leuven waar ze sociaal en ecologisch verantwoorde kleding verkoopt.

'Nul ondersteuning heb ik gekregen van mijn werkgever toen ik herstelde van borstkanker', zegt Stefanie Vereecken. 'Ik was 27 jaar en droomde van een doctoraat in de archeologie. Ik was aan de slag op een archeologische site in Egypte waar ik me specialiseerde in keramiek uit de oudheid.'

Ze herstelde, maar door de straling van de radiologische behandeling kreeg ze zes jaar later acute leukemie. Ook daar kwam Vereecken bovenop. 'Tijdens de lange revalidatie kreeg ik te horen dat de budgetten voor mijn doctoraatsonderzoek waren stilgelegd. Ik besloot me te gooien op wat al van kindsbeen een andere passie was - mode - en een kledingwinkel te openen: Harvest Club.'

Het werd niet zomaar een modewinkel. 'Door mijn ziekte en de aandacht voor lokaal en biologisch eten, en door de schrijnende armoede die ik tijdens mijn verblijf in Egypte had gezien, wilde ik alleen producten verkopen die ik ethisch kon verdedigen: duurzaam en zonder de kinderarbeid, de uitbuiting en de milieuvervuiling die de kledingsector nog vaak kenmerken. Maar zonder dat dat in grote letters boven mijn winkel zou hangen.'

Ik probeer met andere handelaars een vaste leverronde door Leuven en omstreken uit te stippelen.

De twee pop-upstores die ze in Antwerpen en Leuven begon waren zo succesvol dat ze in september vorig jaar een winkel opende in het centrum van Leuven. 'Het werd een enorm succes. In de weekends stonden mensen soms in rijen aan te schuiven.'

Overleven

Tot in maart het coronavirus toesloeg. 'Ik ben begonnen met speciale formules om mijn webshop, die ik gelukkig al had, te ondersteunen. Zeven dagen op zeven en soms tot tien uur 's avonds reed ik met mijn bakfiets rond om paspakketten - Try@Home - af te leveren en wat niet verkocht werd terug te halen. Zo kon ik de omzet van voor de lockdown - gemiddeld 50.000 euro per maand - overeind houden op 70 tot 80 procent. Dat was keihard werken, maar het was voldoende om te overleven, hoewel ik de huur van het winkelpand, zo'n 3.500 euro per maand, gewoon moest doorbetalen.'