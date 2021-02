'Ik merkte een enorme stijging in de vraag naar mentale hulp'

De coronacrisis weegt steeds zwaarder op de mentale gezondheid. Om preventief in te zetten op psychisch welzijn lanceerde psychologe Sare De Caster Mindlab.

Op de website van Mindlab staat een slider waarmee u de impact van psychische problemen op uw bedrijf of organisatie kunt meten. Hebt u 50 mensen in dienst? Dan kampen naar schatting negen met een vorm van mentale gezondheidsproblemen. Dat betekent 216 verloren dagen per jaar door werkgerelateerde stress, depressie en angst, met een kostenplaatje dat oploopt tot meer dan 72.000 euro aan ziekteverzuim en personeelsverloop. Hoe groter een bedrijf, hoe zwaarder de impact.

Mindlab is een online platform dat mentale steun biedt, en werd tijdens de coronacrisis gelanceerd door psychologe Sare De Caster. Individuele gebruikers kunnen modules aankopen voor 120 euro. Zo'n module bevat educatieve informatie, vragenlijsten, video's en audio-oefeningen over thema's als depressie en burn-out, maar ook slaapproblemen of angst om ziek te worden.

Er moet veel meer ingezet worden op preventie in de geestelijke gezondheidszorg. Ik voelde al jaren de drang om er iets mee te doen, maar durfde het risico niet te nemen. Sare De Caster Oprichter en zaakvoerder Mindlab

Sinds de officiële lancering in september telt Mindlab zo'n 1.200 individuele gebruikers. Daarnaast kunnen bedrijfsleiders Mindlab inschakelen om hun personeel mentaal te ondersteunen. Voor 3.000 euro krijgt een bedrijf een licentie van een jaar, waarmee het zijn werknemers onbeperkt toegang kan geven tot alle tools en informatie. Er zijn al een 20-tal bedrijven klant bij Mindlab. Daarnaast kreeg De Caster samenwerkingsverzoeken van preventiediensten.

Preventie

Mindlab is een product van de coronacrisis, maar het idee borrelt al veel langer bij De Caster. In de tien jaar die ze als psychologe in haar eigen praktijk werkt, leerde ze dat mensen te laat met therapie beginnen. 'Er moet veel meer ingezet worden op preventie in de geestelijke gezondheidszorg. Ik voelde al jaren de drang om er iets mee te doen, maar durfde het risico niet te nemen.'

20 bedrijven Een 20-tal bedrijven is klant bij Mindlab. Ze kopen een jaarlicentie aan, waarmee hun werknemers onbeperkte toegang hebben tot de modules en tools.

Corona betekende het finale duwtje. Toen De Caster tijdens de eerste lockdown geen patiënten meer kon ontvangen, gebruikte ze de vrijgekomen tijd om de verschillende modules uit te werken. 'Ik merkte een enorme stijging in de vraag naar mentale hulp. Ik heb een knop omgedraaid en een deel van mijn spaargeld gebruikt.' De Caster gaf het platform zelf inhoudelijk en grafisch vorm, met de hulp van een IT'er. Sinds kort werkt Mindlab met een freelance verkoopmanager.