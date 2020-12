'Ik verkocht mijn auto om te kunnen starten'

Babykleren

De tekeningen worden door een Nederlands bedrijf met ecologische inkt gedrukt op ecologisch katoen. Knippen en stikken doet Hassouna zelf, af en toe bijgestaan door haar moeder. ‘Ik beleef daar plezier aan. Maar als het groter wordt, moet ik het misschien uit handen geven. Daarvoor kan ik bij een sociaal naaiatelier in Brussel terecht of zou ik op termijn een ethisch project met productie in Marokko willen opzetten.’

In de eerste maand verkocht ze 120 keukenhanddoeken. ‘Een mooi begin, maar om rond te komen zijn er 150 per maand nodig’, zegt ze. ‘Vanaf januari wil ik kijken of ik in enkele kleine winkels in Brussel of in koffiebars kan verkopen. We zullen zien hoever dat draagt. Als het goed loopt, wil ik de lijn doortrekken naar het ontwerpen van een ecologische en ethische babycollectie.’