'In een crisis moet je extra gas geven'

Nu veel kantoren leegstaan omdat mensen thuiswerken, vallen de grootste orders van de koffieleverancier Ray & Jules weg. Dat lost het op door koffiedrinkers thuis te bereiken.

‘Bedrijven zijn goed voor twee derde van onze omzet. Die inkomsten zijn van de ene op de andere dag weggevallen.’ De Leuvense start-up Ray & Jules verdeelt koffiebonen die hij roostert met een zelf ontwikkelde technologie. Hij vernieuwde het 140 jaar oude procedé met een duurzame ‘solar roaster’ op zonne-energie.

Als start-up de crisis bezeilen is niet eenvoudig, vertelt Gert Linthout, die samen met oprichter Koen Bosmans aan het roer van Ray & Jules staat. ‘Nu is het moment dat wij een steile groeicurve nodig hebben. Wij hebben net honderdduizenden euro’s geïnvesteerd in onze innovatieve installatie, die we moeten terugverdienen. En de zomer is sowieso een minder verkoopmoment in de koffiesector.’

Toch panikeert de start-up niet. ‘We konden bij de ontwikkeling van de technologie steunen op een achtergestelde lening bij de Waalse overheid en bij ons zusterbedrijf CEE, een specialist in energieoptimalisatie die ik in 2007 oprichtte’, zegt Bosmans. ‘We zitten dus niet met externe investeerders in de nek.’

Nu op kantoor geen koffie meer wordt gedronken, probeert Ray & Jules op een andere manier klanten te bereiken. ‘Er is nog altijd een markt voor ons: stoppen met koffiedrinken is geen neveneffect van de crisis’, zegt Linthout. Het team introduceerde thuiswerkpakketten met bonen van vijf verschillende origines (45 euro), een maandelijks koffie-abonnement (49,5 euro) of een ‘pakje troost’ (11 euro).

‘Dat is onze vorm van een postkaart: mensen kunnen vrienden, familie of collega’s een opkikker geven door koffie aan huis te laten leveren. Ook bedrijven plaatsten al orders om hun werknemers een hart onder de riem te steken.’

‘Die alternatieven leveren zichtbaarheid en hopelijk nieuwe klanten op, die we anders niet zo snel bereikt hadden. Het compenseert het omzetverlies niet, maar maakt wel een significant verschil. In twee weken zijn al 200 orders de deur uit.’