'In plaats van bier tappen we nu handgel'

Het had de eerste zomer vol opdrachten moeten worden voor de Belgische tak van 2EAST, dat het publiek op grote evenementen voorziet van drank. Nu gebruiken ze hun 'backpacks' om ontsmettingsgel te verdelen.

Festivalgangers kennen het misschien: een bewegend vlaggetje in de massa. Het hoort bij een ton, gevuld met bier of cola, en verpakt als rugzak. Op die manier verdeelt 2EAST drank op drukke plekken, zodat je je niet naar de bar moet wurmen. 2EAST is een Portugees bedrijf, ontstaan in 2004 en wereldleider in zijn soort. De Benelux-tak werd pas vorig jaar opgericht, door drie Belgische ondernemers in de evenementensector: Christophe Barbé, Thijs Vandenbroucke en Ellen Rigaux.

We kunnen contactloos en gedoseerd handen ontsmetten. Dat is beter dan via pompflacons. Christophe Barbé Medeoprichter 2EAST Benelux

'In 2019 hadden we enkele testevenementen achter de rug: de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Frankrijk, concerten in Paleis 12 of het Sportpaleis, maar ook grote beurzen, waar we koffie schonken. Deze zomer was gevuld met festivalopdrachten', zegt Barbé, die de job combineert met zijn reis- en evenementenbureau. Vandenbroucke en Rigaux zitten samen achter de Gentse eventplanner First In Line.

Vernevelaar

'We kregen het idee om ons materiaal op een andere manier te gebruiken. Nu het publieke leven zich geleidelijk weer op gang trekt, is handhygiëne belangrijker dan ooit. Via wat technische ingrepen - een vernevelaar in plaats van een tapkraantje - kunnen we 100 procent contactloos mensen bedienen van ontsmettingsgel. We wisten dat het kon, want onze Portugese collega's hebben vroeger op vraag van Nivea al eens zonnecrème verdeeld.'

Schermvullende weergave De oprichters van 2EAST Benelux: Thijs Vandenbroucke, Christophe Barbé en Ellen Rigaux.

Nu zet 2EAST zijn twintig rugzakken in België in om zo efficiënt mogelijk - 'snel en gedoseerd, zonder verspilling' - mensen te helpen hun handen te ontsmetten op publieke plaatsen. De ontsmettingsgel haalt het bij de jeneverstokerij Filliers. Klanten zijn grote winkels en steden.

Pretparken en universiteiten

'We stonden al bij het tuincentrum Intratuin bij Gent en op de Meir in Antwerpen. Nu hebben we ook contact met universiteiten, voetbalstadia, pretparken en een grote supermarktketen. Ook luchthavens en stations kunnen onze technologie goed gebruiken', zegt Barbé.

4.000 porties Met de inhoud van één rugzak kunnen 4.000 paar handen ontsmet worden.