Legendarisch Brussels café vecht om te overleven

Het Goudblommeke in Papier werd in 2006 gered van de ondergang.

Vijftien jaar nadat Samson-stem Danny Verbiest en enkele kompanen het legendarische Brusselse cultuurcafé Het Goudblommeke in Papier van de ondergang redden, is het café opnieuw in gevaar door het coronavirus.

René Magritte, Louis Paul Boon, Hugo Claus en Georges 'Hergé' Remi zouden dezer dagen vloeken, mochten ze nog leven. Hun stamcafé Het Goudblommeke in Papier is al maanden dicht en dreigt zelfs failliet te gaan. 'Als de horeca dicht blijft, kan het over enkele maanden al zover zijn', zegt Paul Merckx, de voorzitter van het café in het centrum van Brussel. 'Onze omzet daalde vorig jaar door corona met 60 procent en we boekten zo'n 50.000 euro verlies.'

Goudblommeke was het stamcafé van artiesten als René Magritte, Louis Paul Boon en Simon Vinkenoog. Hugo Claus vierde er zijn huwelijk.

Het café is al maanden verplicht gesloten. 'In de zomer waren we weer open, maar ook toen lagen de inkomsten fors lager dan in normale tijden', zegt Merckx. 'Een belangrijk deel van de omzet komt van evenementen en van de mensen die in de kantoren rondom ons werken. Als mensen thuis werken, missen we elke dag 1.000 euro inkomsten.'

Cobra

Het artiestencafé bestaat sinds 1944. Het werd een ontmoetingsplaats voor kunstenaars van de surrealistische stroming en voor de Cobra-beweging. Ook auteurs rond het literaire tijdschrijft Tijd & Mens, onder wie Claus en Boon, waren er kind aan huis. Claus vierde er zijn huwelijksfeest, met gasten als de schilders Roger Raveel, Karel Appel en Corneille. Sinds 1997 is Het Goudblommeke een erkend monument.

Vijftien jaar geleden ging het artiestencafé failliet. Enkele enthousiastelingen zorgden voor een doorstart. Onder hen Merckx en Danny Verbiest, die zijn stem leende aan de televisiehond Samson. 'Naast de oprichters zijn er zo'n 130 coöperanten', zegt Merckx.

Belfius

Die deden de voorbije maanden meerdere pogingen om het café overeind te houden. 'Ze investeerden geld', zegt Merckx. 'We zamelden in november en december 15.000 euro in bij andere sympathisanten en kregen zo'n 7.000 euro coronasteun van het Brusselse Gewest. We kregen voor 25.000 euro overbruggingskredieten van Belfius. Maar dat brengt maar tijdelijk soelaas, want onze vaste kosten bedragen 8.000 tot 9.000 euro per maand.'

Brouwer AB InBev krijgt 25 procent korting van de eigenaar van ons gebouw, maar rekent die korting niet aan ons door. Paul Merckx Voorzitter Het Goudblommeke in Papier

Het gaat vooral om huurkosten. 'De panden waarin we zitten, zijn eigendom van het Brusselse OCMW. Eén pand huren we rechtstreeks, het andere van onderverhuurder AB InBev. Het OCMW schold drie maanden huur kwijt en geeft tussen juli en maart 25 procent korting. Daar kan AB InBev ook van genieten, maar de brouwer rekent die korting niet door aan ons. We hebben hen een aangetekende brief gestuurd, maar kregen vorige week nog een aanmaning om te betalen. We hopen dat het om een administratieve vergissing gaat.'

'Het gaat inderdaad om een fout', zegt een woordvoerder van AB InBev. 'We rekenen de korting alsnog door en Het Goudblommeke zal daarbovenop van AB InBev nog eens 25 procent korting krijgen voor november, december en januari, net als onze andere huurders.'

Toch ziet Merckx - een neef van wielrenner Eddy Merckx - de toekomst van zijn café somber in. Hij schetst de toestand van Het Goudblommeke met weinig hoopgevende woorden als 'dramatisch' en 'een ramp'. 'Met onze initiatieven hebben we het verlies van vorig jaar min of meer kunnen dekken, maar het ziet ernaar uit dat ons café nog een hele tijd dicht blijft. Ons overleven staat op het spel.'