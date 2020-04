'Met vijf man op 10.000 vierkante meter is geen probleem'

Het West-Vlaamse installatiebedrijf Decat kan op sommige werven nog doorwerken. Maar als meer bedrijven tegelijkertijd actief zijn op een werf, wordt afstand houden onmogelijk.

Meteen na het afkondigen van de strenge coronamaatregelen werd ook de installateur van verwarming, sanitair en elektriciteit Decat uit Diksmuide stilgelegd. 'Maar we hebben er alles aan gedaan om snel voor een deel weer op te starten', zegt CEO Lieven Decat van het familiebedrijf met 250 vaste en 100 tijdelijke werknemers.

Decat voert soms cruciale projecten uit. 'We werken in de zorgsector, voor de verlichting op de autosnelwegen. En we doen dringende herstellingen die niet kunnen wachten.' Maar heel wat werven liggen stil. 'Op sommige plaatsen mogen we niet binnen.'

Het bedrijf is nu drie weken weer operationeel, maar draait slechts op een derde van zijn capaciteit. 'Aan het personeel werd gevraagd wie er bereid was te werken. Sommige mensen zijn bang, maar andere willen dat graag. Wie werkt moet een veiligheidscharter ondertekenen en beschermende kledij dragen.'

Afstand houden moet uiteraard ook, maar dat is niet altijd evident. 'Op de meeste bouwwerven lukt dat voorlopig nog wel. Een team van vijf mensen op 10.000 vierkante meter is geen probleem. Maar dat zal veranderen als ook schrijnwerkers, plakkers, en andere firma’s op dezelfde werven gaan werken. Dat zal het te druk worden.'

Om sommige grote componenten te monteren moet je met twee dicht bij elkaar staan. Dat gaat nu niet. Lieven Decat CEO Decat

Sommige specifieke werken kunnen ook nu niet worden uitgevoerd omdat de afstand niet kan worden gerespecteerd. 'Om sommige grote componenten te monteren moet je met twee dicht bij elkaar staan. Dat gaat nu niet', zegt Decat.

Skype

Door de coronacrisis verandert het bedrijf. 'Veel administratieve medewerkers en projectleiders werken nu thuis en Skype is echt in opmars. Anders werken heeft wel gevolgen. We steken minder energie in onnodige dingen', zegt Decat. 'Maar het personeel is ook ongerust en stelt veel vragen. We moeten het informeren.' Dat er heel wat mensen in het systeem van de tijdelijke werkloosheid zitten, is uitzonderlijk. 'Dat hebben we in 40 jaar nooit één dag moeten doen', zeg Decat.

Decat leende ook enkele personeelsleden uit aan Medec uit Aalst, een producent van beademingstoestellen. 'Zij kunnen de vraag niet aan.'