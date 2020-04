'Naar de carwash gaan is veiliger dan hamburgers afhalen via drive-in'

Vincent Thiers, de zaakvoerder van Carwash De Singel, is gefrustreerd. ‘Wij kunnen perfect volgens de veiligheidsregels werken in onze zes vestigingen, zonder enig besmettingsgevaar voor de klant, maar toch mag het niet.’

‘Net zoals de rest van België moesten wij de deuren sluiten vanaf 18 maart. Sindsdien zijn onze inkomsten tot nul herleid. Ik begrijp die maatregelen zeer goed, en ik ben de eerste om toe te geven dat de carwash geen onmisbare sector is. Maar het is geen kwestie meer van wel of niet-essentiële verplaatsingen. De vraag is nu: kan het veilig gebeuren? Daarom stoor ik me zo aan de drive-ins van fastfoodketens, die wel open mogen.'

'In elk van onze vestigingen werkt maar één medewerker, de klant moet zijn auto niet uitkomen en kan contactloos betalen, zelfs zonder dat het raampje omlaag moet. Het risico op besmettingen is bijna onbestaande. Wij kunnen perfect veilig werken. Laat ons dan toch aan de slag gaan.’

Thiers hekelt de onduidelijke communicatie van de Veiligheidsraad. ‘We staan in contact met de overheid via onze sectorfederatie, maar we krijgen maar geen uitsluitsel over de mogelijke startdatum.’

Op 4 mei mogen de meeste business-to-business bedrijven - mits ze strenge regels naleven - weer opstarten. Winkels moeten wachten tot 11 mei. ‘De overheid klasseert ons bij die laatste categorie, maar ook daar is onduidelijkheid over. Ongeveer de helft van onze klanten zijn bedrijven, zoals de supermarktketen Lidl en de reisbijstandorganisatie VAB. Maar toch zijn we geen business-to-business?’

Thiers, die anderhalf jaar geleden het tien jaar oude carwashbedrijf overnam, heeft bewust geen tijdelijke werkloosheid aangevraagd voor zijn technische ploeg. ‘Onze vestigingen zijn zeven dagen op zeven open, waardoor onderhoud niet altijd evident is. Nu grijpen we de gelegenheid aan om alles grondig te reinigen, nieuw textiel op de borstels te steken, leidingen te vernieuwen… zodat we in topvorm zijn als we weer op snelheid komen. We kunnen gemakkelijk zestig wagens per uur aan in de wasstraat.’