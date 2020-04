'Normaal is deze periode een aaneenschakeling van jobs, nu liggen we plat'

De start van de Ronde van Vlaanderen vorig jaar in Antwerpen. De Ronde is al jaren een trouwe klant van Herva, dat promomateriaal zoals banners en reclamezuilen maakt.

'In een paar weken hebben we de omzet voor de komende maanden bijna helemaal zien wegsmelten', zegt Jeroen Lerouge, de zaakvoerder van Herva, een Kempisch bedrijf dat reclame- en promotiemateriaal ontwerpt en produceert.

Een belangrijke klant is sinds meer dan tien jaar de Ronde van Vlaanderen. Herva staat in voor wegoverspanningen, vlaggen en spandoeken langs het parcours en op maat gemaakte structuren die kasseistroken aanduiden. Maar de jaarlijkse wielerklassieker, die gepland was voor afgelopen zondag, werd door het coronavirus dit jaar gereduceerd tot een virtuele versie 'vanuit het kot' van de renners.

EK voetbal

'Herva is actief in twee sectoren: grote evenementen en winkelketens', zegt Lerouge. 'Normaal gezien is deze periode voor ons een aaneenschakeling van jobs. We produceren promomateriaal voor koerswedstrijden, sportevenementen zoals de 10 Miles en de Memorial Van Damme, en festivals. Het EK voetbal, dat nu uitgesteld is, was voor ons een enorme boost geweest.'

Schermvullende weergave Jeroen Lerouge, de zaakvoerder van Herva.

Bij gebrek aan winkelacties bestellen ook supermarkten nu geen promomateriaal. Al dwingt corona ook tot creativiteit. 'Voor enkele supermarkten hebben we plexiglas geproduceerd dat als scherm bij de kassa dient en vloerstickers met de boodschap afstand te houden. We hebben een ruime voorraad en zijn flexibel wat betreft de productie.'

Trouwe klanten

Lerouge schat het omzetverlies in 2020 op 30 procent, maar hij is ervan overtuigd dat Herva zich erdoorheen slaat. 'Ons bedrijf bestaat zestig jaar, we beschikken over voldoende buffer en trouwe klanten.' De grootste besparingen gebeuren bij het personeel. 'We waren genoodzaakt voor iedereen tijdelijke werkloosheid aan te vragen, maar er zullen geen jobs sneuvelen', zegt Sandra Hermans, medezaakvoerder en personeelsverantwoordelijke.

Ik gebruik de vrije tijd die er plots is om ons gamma uit te breiden. Innovatie is belangrijk wanneer we er straks weer staan. Jeroen Lerouge Zaakvoerder Herva

Lerouge heeft vertrouwen in zijn klanten. 'De lente zijn we kwijt, maar als de economie opnieuw op gang komt, staan we er weer. We zijn een totaalleverancier: behalve de producten bieden we ook de nodige diensten aan. Daarom blijven klanten terugkeren.'