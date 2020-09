'Nul orders in maart. Vandaag: evenveel omzet als in heel 2019'

Het Limburgse meetbedrijf Calculus leverde vorig jaar nog energie- en watermetingen en crowd- en klimaatcontrole voor Tomorrowland en Pukkelpop. Corona dwong het hightechbedrijf tot een radicale switch. Nu meet het CO2 in klaslokalen.

Wordt het in The Marquee op Pukkelpop niet te heet of te vochtig als 10.000 dolle muziekliefhebbers zich volop uitleven? Hoeveel water moeten we opslaan om de enorme waterconsumpties in de douches en de toiletten van Tomorrowland te bufferen? Hoeveel bier stroomt door de tapinstallaties van de grote brouwers op Graspop? En hoeveel energie moeten de generatoren in een Olympisch stadion of tijdens de voetbalwedstrijden van de Champions League leveren om alles draaiende te houden? Het zijn vragen waarvoor het Limburgse Calculus al vier jaar de meetinstrumenten levert. Net als de IT-infrastructuur om al die data te verwerken.

We konden onze telsystemen al snel inzetten als druktebarometer in steden, zoals in de Oostendse binnenstad. Rob Van Dun CEO Calculus

'Plots, eind maart, viel ons volledige orderboek weg. Alle opdrachten werden geannuleerd, net in een jaar waarin we van plan waren stevig te groeien van 350.000 euro omzet naar 1,2 miljoen euro omzet', vertelt Rob Van Dun, de CEO van het ingenieursbedrijf. Hij richtte het bedrijf vier jaar geleden op samen met vier andere ondernemers met een passie voor de eventsector.

Sportpaleis

Het was een schot in de roos. 'Grote evenementen zoals festivals of sportwedstrijden zijn almaar meer verplicht om te professionaliseren. Ze bouwen drie maanden op om vervolgens drie dagen een massa mensen te ontvangen. Dan kan er in korte tijd veel fout lopen. Met onze meetinstallaties kunnen we heel wat monitoren en dus bijsturen: de temperatuur, druk, het aantal draaiuren, het water- en energieverbruik van pompen, generatoren en airco-installaties. We bieden ook meetsystemen om het aantal mensen in grote ruimtes, zoals festivaltenten of concertzalen, te tellen.'

We hebben net een groot order binnen om 48 gebouwen van een grote scholengroep te monitoren, op CO2, luchtvochtigheid en temperatuur. Rob Van Dun CEO Calculus

Maar de business viel volledig stil toen het coronavirus toesloeg - 'nul orders'. Van Dun koos er niet voor een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid voor zijn medewerkers en activiteiten terug te schroeven, maar voor de vlucht vooruit: de business grondig heroriƫnteren. 'We gingen op zoek naar sectoren waar we voordien nooit iets betekend hadden', zegt de ingenieur. 'Onze telsystemen konden we al snel inzetten als druktebarometer in steden, zoals in de Oostendse binnenstad. Maar we hebben ook een meetmodule ontwikkeld voor de registratie van CO2, luchtvochtigheid en temperatuur in klaslokalen of bioscopen.'

Momenteel gebruikt een 50-tal scholen de technologie van Calculus. 'We hebben net een groot order binnen om 48 gebouwen van een grote scholengroep te monitoren, en er lopen volop gesprekken met andere scholengroepen.'