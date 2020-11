'Om de drie weken moeten we bijschakelen'

Noordzee zag zich zelfs verplicht om twee van de drie visbars die de zaak telde, te sluiten. 'We hadden naast onze oorspronkelijke visbar aan het Sint-Katelijneplein hier in Brussel ook vestigingen aan het Luxemburgplein en in Antwerpen,' zegt Véronique Aelbrecht. 'Maar die laatste twee vestigingen sloten we. Het Luxemburgplein bevindt zich midden in de Europese wijk in Brussel. Maar alle eurocraten zitten thuis te werken. De heropstart in Antwerpen na de eerste lockdown was al moeilijk, en daarna moesten we in augustus weer dicht. Daarop besloten we om onze verliezen te nemen voor het erger werd.'