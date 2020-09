'Onze nieuwe frisdrank is Europese primeur'

Ondanks de coronacrisis groeit het Leuvense frisdrankmerk Ritchie. Het wint internationaal terrein en brengt een nieuwe smaak op de markt. 'Mensen zijn opnieuw op zoek naar lokale producten', zegt bezieler Jan Verlinden.

In de jaren 60 en 70 werd het limonademerk Ritchie geproduceerd in de familiebrouwerij Verlinden in Lubbeek, maar in 1979 verdween het van de markt. Jan Verlinden, een telg van de vierde generatie, blies het in 2016 nieuw leven in. Na een carrière van 22 jaar als marketeer gaf hij zijn baan bij de multinationale frisdrankenmaker PepsiCo op om in de voetsporen van zijn vader te treden.

Na smaaktesten in februari had ik de plannen voor een cola zero opgeborgen omdat het niet haalbaar leek. Tijdens corona hebben we de ontwikkeling toch voortgezet. Jan Verlinden Zaakvoerder Ritchie

Terwijl hij de naam en de vormgeving van Ritchie onveranderd liet - Verlinden gaat voor een retro-effect - sleutelde hij wel aan de recepten om die gezonder te maken. De limonades bevatten nu 20 procent minder suiker en meer vruchtensap dan de traditionele versies.

Export

Sinds 2016 is de export met 40 procent gegroeid, zegt Verlinden. Naast op de Belgische markt is Ritchie intussen ook verkrijgbaar in Nederland, Frankrijk, Zweden, Luxemburg en Roemenië. Al kende het merk een lichte terugval tijdens de coronacrisis. 'De cijfers waren minder rooskleurig dan ik hoopte', zegt Verlinden.

In België levert Ritchie voor 50 procent aan de horeca en 50 procent aan de retail. 'De horeca kreeg een klap, maar toen de cafés opnieuw opengingen, merkten we een grotere interesse in lokale producten, ook voor frisdrank. Cafés willen zich onderscheiden met een origineel bier- en wijnaanbod, maar als het op frisdrank aankomt, is het assortiment hetzelfde als in de frituur om de hoek. Dat is aan het veranderen.'

Schermvullende weergave Ritchie lanceert een natuurlijke Belgische cola zero.

Nu brengt Verlinden een lightversie van de Ritchie-cola uit, naar eigen zeggen een Europese primeur. 'We werken zonder fosforzuur, artificiële karamel - die cola zijn bruine kleur geeft - en aspartaam, maar met gerstemout en natuurlijke zoetstoffen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Na smaaktesten in februari had ik de plannen opgeborgen omdat het niet haalbaar leek. Tijdens corona hebben we de ontwikkeling toch voortgezet.'