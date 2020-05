'Onze taxi's brengen seizoensarbeiders naar fruittelers'

Normaal brengt hij reizigers zoals Willy Sommers met zijn taxi naar de luchthaven, maar door corona moest Kevin Van Lierde het over een andere boeg gooien. Vandaag vervoert Luchthavenvervoer Kevin bloemen, ontbijtmanden en seizoensarbeiders.

Corona zette het leven van ondernemer Kevin Van Lierde (35) danig op zijn kop. In normale tijden rijden hij en zijn acht taxichauffeurs mensen vanuit het hele land naar de luchthaven. 'Vooral toeristen, maar ook zakenmensen. We rijden naar alle Belgische luchthavens, maar ook naar Schiphol en soms Charles de Gaulle.' Ook schlagerzanger Willy Sommers en zijn vrouw Cindy laten zich geregeld vervoeren door Luchthavenvervoer Kevin, is te zien op sociale media.

Bloemist

Door corona vliegen een pak minder mensen, maar Van Lierde bleef niet bij de pakken zitten. 'Ik heb me nooit echt zorgen gemaakt', zegt hij. 'Meteen heb ik andere ondernemers gecontacteerd die door corona in de penarie zitten. Daarom vervoeren mijn chauffeurs al enkele weken bloemen van de bloemist naar mensen thuis. We brengen ook maaltijden aan huis van restaurants die moesten sluiten. Zowel warme maaltijden als ontbijtpakketten.' De ondernemer zet zijn wagens ook in om zieken te vervoeren.

Mijn bedrijf is niet in gevaar, maar een deel van mijn personeel zit wel werkloos thuis. Kevin Van Lierde Eigenaar taxibedrijf

Toch passeren de taxi's van Luchthavenvervoer Kevin nog geregeld langs de luchthaven. 'We gaan onder anderen fruitplukkers oppikken die vanuit het buitenland naar hier komen. We brengen ze naar de boeren.' De fruittelers hebben een tekort aan werkkrachten, omdat veel seizoensarbeiders uit Oost-Europa door de coronacrisis niet in Belgiƫ raakten. Daarom zetten heel wat fruitboeren special chartervluchten in.'

Toch kan Van Lierde het inkomstenverlies door corona niet compenseren. 'Mijn bedrijf is niet in gevaar, maar een deel van mijn personeel zit wel werkloos thuis.'

Annuleren

Hij hoopt dat hij zijn normale activiteiten snel weer kan hervatten. 'Nu de winkels weer open zijn, vervoeren we minder bloemen. Tegelijk merk ik dat er mensen zijn die weer taxiritten boeken. We kregen een aanvraag voor 16 juni. Hopelijk is het dan weer mogelijk te vliegen. Ik vrees wel dat heel wat mensen niet meer willen vliegen, en dat ze hun reservering zullen annuleren.'

Dat Van Lierde positief blijft, heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat hij al vele watertjes doorzwommen heeft. In zijn jeugd was het zijn droom professioneel wielrenner te worden, maar na een valpartij kreeg hij ernstige rugklachten. Zijn droom lag aan diggelen. Daarom richtte de toen 27-jarige Van Lierde in 2012 zijn eigen taxibedrijfje op.