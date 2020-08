'Onze wegmarkeringen gaan langer mee dan vloerstickers'

Marking Masters stond in voor de wegmarkeringen in Oostende.

Marking Masters is een Gents bedrijf gespecialiseerd in markeringen op de grond, zoals de belijning van een parking of andere signalisatie. Zijn expertise kwam tijdens corona van pas.

'In het begin van de crisis, toen nog niet zo duidelijk was hoe lang dit alles zou duren, gebruikten veel bedrijven vloerstickers om boodschappen als 'afstand houden' en 'handen ontsmetten' te verspreiden bij bezoekers en werknemers', zegt Christophe Fassart, de zaakvoerder van Marking Masters. 'Dat is geen ideale oplossing op de lange termijn, want ze vervagen snel. Zonder ingrijpen staan onze markeringen er voor minstens een jaar. Op binnenvloeren zijn ze nog permanenter, tot twee à drie jaar.'

Met toegespitste marketing via onder meer LinkedIn, vergaarde het bedrijfje, dat sinds 2014 bestaat, een vijftal nieuwe klanten voor zijn coronadiensten. De opdrachten gingen van signalisaties bij winkelketens tot markeringen op parkings.

'Onze andere opdrachten vielen weg, maar we gingen wel nog op bezoek bij bedrijven om ter voorbereiding de ondergrond te checken. Dan konden we onze coronadiensten voorstellen', zegt Fassart. 'Een van onze pijlers is veiligheid. Voor ons valt gezondheid daaronder, wat ons extra mogelijkheden geeft om ons te profileren.'

Oostende

Met vijf à zes vaste werknemers is Marking Masters een klein bedrijf. Normaal levert het alleen diensten aan kmo's, zoals winkels of magazijnen. 'Doorgaans werken we niet via openbare aanbestedingen. We hebben niet de mankracht om wegmarkeringen aan te brengen op de grote snelwegen, daarvoor zijn er andere spelers. Maar omdat we zo klein zijn, zijn we ook flexibel in onze opdrachten', zegt Fassart. Daardoor kon Marking Masters tijdens de coronacrisis samenwerken met lokale overheden.

Bijvoorbeeld met Oostende, dat er alles aan doet om toeristen te spreiden op de stranden en in de winkelstraten. 'Via een eventbureau werden we opgeroepen pijlen aan te brengen in de Oostendse straten, die de wandelrichting aangeven.'