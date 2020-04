‘Plots gaan nieuwe deuren open'

Voor de jonge ondernemers Niels Vandecasteele (29) en Steven Callens (31) was het even slikken toen midden maart de lockdown inging. Hun bedrijf Merchandise Essentials uit Roeselare levert gepersonaliseerde kledij, zoals bedrukte T-shirts, petjes en ander promotiemateriaal. Door het annuleren van beurzen, conferenties, festivals en evenementen zagen ze plots bijna hun volledige verkoop stilvallen.

Maar ze gooiden het over een andere boeg. Ze draaien nu in enkele weken tijd even veel omzet als in een heel jaar. ‘Wij hebben een uitgebreid netwerk in Polen van leveranciers die onze gepersonaliseerde kledij maken’, zegt Vandecasteele. ‘Vele van die kleine textielbedrijfjes zijn nu overgestapt op de productie van mondmaskers. We hebben daarop ingespeeld door mondmaskers te personaliseren voor bedrijven. De vraag is ongelofelijk. In één week tijd hebben we al 1 miljoen mondmaskers verkocht.’

Het begon met een paar bevriende apothekers die vroegen of Vandecasteele en Callens aan wasbare mondmaskers konden geraken. ‘Omdat we het bevoorradingsnetwerk al hadden, konden we via onze bestaande contacten in Polen heel snel schakelen. Vorige week maandag was onze productiecapaciteit nog 20.000 stuks per week, vrijdag zaten we op 400.000.’

Steeds bijschakelen

De textielondernemers zijn continu bezig nog meer Poolse producenten te benaderen. ‘Als we meer stikcapaciteit hebben, moeten we ook aan de juiste stoffen geraken en aan de capaciteit om die stof te bedrukken’, zegt Vandecasteele. ‘Het is telkens bijschakelen om op die drie punten mee te zijn.’

Merchandise Essentials levert op maat gemaakte mondmaskers in de huisstijl van iedere klant. Naar believen drukt het er een logo op of een opbeurende slogan. ‘Als we dan toch allemaal een mondmasker moeten dragen, kunnen we ze maar beter wat mooier maken’, zegt Vandecasteele. ‘Voor bedrijven is het ook een marketinginstrument. Als de overheid mondmaskers bestelt, maakt het niet uit hoe die er uit zien, maar bedrijven willen dat die investering op een of andere manier rendeert.’