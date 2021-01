'Plots moesten we een opgezette alpaca naar Frankrijk verzenden'

De lockdown gaf taxidermist Jeroen Lemaitre een duwtje om zijn creaties ook via het internet te promoten en verkopen. ‘De verkoop in mijn winkel is om te wenen, maar Facebook en Instagram hebben me door de crisis geholpen.’

Jeroen Lemaitre maakte zichzelf via YouTube de stiel van taxidermist eigen. ‘Ik heb eigenlijk marketing gestudeerd. Maar het fascineerde me’, zegt hij. Zijn allereerste opdracht destijds: een dwergpapegaai opzetten.

Intussen baat hij in hartje Leuven ook een winkel - Animaux Speciaux - uit met ‘wonderlijke decoratie’, zoals hij het noemt. Hij verkoopt er exotische planten en curiosa. Denk aan paardenbloempluizen die vereeuwigd zijn in een presse-papier, glazen stolpen met opgezette vlinders, kuikens met een kroontje op en zelfs opgezette ratten die hij harp laat spelen of op een skateboard zet. ‘Het is misschien raar, maar dat is populair.’

Zoals de hele winkelsector kreeg ook hij vorig jaar door de lockdowns harde klappen. ‘Ik had maar een buffer voor enkele maanden. Ik had superveel stress. Ik zag mijn rekening week na week leeglopen. Ik ben zo blij dat het goed is uitgedraaid.’

Hij keerde noodgedwongen zijn kar, met de focus op zijn webshop. De overheidspremies die hij kreeg voor de verplichte sluiting van zijn winkel investeerde hij in marketing. ‘Ik durfde af en toe al eens geld te steken in sociale media, maar de lockdown heeft me een extra duwtje gegeven. Facebook en Instagram hebben me door de crisis geholpen’, zegt Lemaitre.

In december haalden we op de webshop tien keer meer bestellingen dan het jaar ervoor. We waren een mini-Amazon geworden. Jeroen Lemaitre Uitbater Animaux Speciaux

Met een gamma aan kartonnen, zelf in elkaar te knutselen dieren, zoals kevers en paradijsvogels, zette hij zich op Instagram in de kijker. Het bleek een toegankelijk product, waardoor veel nieuwe klanten zijn andere curiositeiten ontdekten. ‘In december haalden we meer dan 1.000 bestellingen, tien keer meer dan het jaar ervoor.'

‘Ik heb toen zelfs extra mensen moeten inzetten om alles geleverd te krijgen. Elke dag was het een race tegen de klok. We waren een mini-Amazon geworden.'

Alpaca en shetlandpony

Zelfs buiten de landsgrenzen kreeg Lemaitre belangstelling. ‘Plots moesten we een opgezette alpaca - een witte met blauwe ogen - naar een Franse koper versturen. Daarvoor moesten we een oplossing bedenken, want hoe doe je zoiets? Wel, in een heel grote doos met een houten binnenwerk en veel bubbelfolie. 1.200 euro leverde de verkoop op, maar ik heb er wel drie dagen aan gewerkt.’

40% groei omzet De omzet van Animaux Speciaux steeg vorig jaar met 40 procent tot meer dan 400.000 euro.

Animaux Speciaux sloot vorig jaar af met meer dan 400.000 euro omzet, goed voor een groei van 40 procent. ‘Niet slecht voor drie maanden dicht te zijn geweest. Ik ben daar trots op’, aldus Lemaitre die nu drie vaste mensen in dienst heeft.