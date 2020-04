‘Quarantaine raakt aan de kern van cinema'

In een cinema zitten mensen dicht bij elkaar. Dat is net wat de lockdownmaatregelen moeten vermijden.

In de vijf filmzalen van de Gentse alternatieve Sphinx Cinema staan de zetels al vijf weken stof te vangen. ‘Sinds het begin van de quarantaine zijn onze inkomsten naar nul herleid.'

‘We moesten de deuren sluiten voor het grote publiek, maar daarnaast zijn ook evenementen en het café een belangrijk deel van onze motor. Die is volledig stilgevallen. We verliezen maandelijks 100.000 euro omzet’, zegt zaakvoerder Patrick Deboes.

Schermvullende weergave Patrick Deboes, de zaakvoerder van Sphinx Cinema in Gent.

Grote brokken zoals schoolvoorstellingen vallen volledig weg, en kunnen dit schooljaar niet meer worden gerecupereerd. Er waren ook twee filmfestivals gepland in de Sphinx, die naast extra kijkers ook meer volk naar het café lokken, maar ook die zijn geschrapt. De timing is problematisch, zegt Deboes. ‘De lente, en vooral de paasvakantie, is voor ons het moment om een buffer op te bouwen voor de zomermaanden, waarin we steevast minder klanten trekken.’

Het Filmfestival van Cannes, de hoogmis van de kwaliteitscinema die jaarlijks plaatsvindt in mei, is traditioneel het sluitstuk van die periode. ‘Dat is een grote domper voor ons. Jaarlijks pikken we zo’n honderd films van onze programmatie op in Cannes. Die titels vallen nu weg.’

100.000 Omzetverlies Per maand dat de cinema gesloten blijft, verliest Deboes 100.000 euro omzet.

Alternatieven

Deboes en zijn team hebben ervoor gekozen geen lockdownalternatieven te verpatsen aan hun klanten. Streaming is geen optie. ‘We werkten al aan een VOD-platform (video on demand, red.), maar dat was nog niet klaar om te lanceren. We hebben beslist dat niet te forceren, door het nu snel-snel aan te bieden.’ Als de regels versoepelen, zijn ook evenementen die de social distancing respecteren niet evident. ‘Een drive-in-movienight is leuk, maar die kosten wegen niet op tegen de weinige inkomsten die dat zou opleveren. De lockdown moet vermijden wat cinema in essentie doet: mensen samenbrengen.’

De lente, en vooral de paasvakantie, is voor ons het moment om een buffer op te bouwen voor de zomermaanden, waarin de cinema minder populair is. Patrick Deboes Zaakvoerder Sphinx Cinema

Deboes prijst zich wel gelukkig met een solidair cliënteel. ‘Bij het begin van de lockdown moesten we zo’n 7.000 euro terugbetalen voor tickets die op voorhand gekocht waren. Maar omdat veel klanten ervoor kiezen hun geld niet terug te vragen, kunnen we al minstens de helft daarvan recupereren.’

Huur