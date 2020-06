'Schoolreizen waren een zekerheid'

'De paasvakantie, ons openingsmoment, is normaal meteen een schot in de roos', zegt Sarah Malter, eigenares van het familiepark Harry Malter. Dit jaar bleef er het begin april voor het eerst in 28 jaar stil.

'In de winter zijn we gesloten. We moeten dus sowieso in zes maanden geld verdienen voor een heel jaar.' Enkele weken later dan normaal kon het familiepark Harry Malter, een dierenpark met speeltuinen en attracties in de rand van Gent, op 18 mei de deuren openen. Gedeeltelijk, want alleen de dierentuinen mochten open. De speeltuinen volgden op 27 mei, voor de echte attracties is het wachten tot 1 juli.

Schermvullende weergave Eigenares Sarah Malter.

'Om de afstandsregels te respecteren laten we maar 300 man per dag toe in plaats van 1.000. En omdat de grotere attracties nog dicht zijn, is het entreegeld gehalveerd.' Met een derde van de capaciteit draait het familiepark in de week met verlies, op 'een goede weekenddag nipt break-even'. Het park is ook niet meer doorlopend open: Malter werkt met een reservatiesysteem in tijdslots, met voldoende tijd tussendoor om alles te ontsmetten.

Renovatie

Het materiaal dat nodig was om veilig te openen - vloerstickers, handgel, hekken om de wachtrijen te gidsen - kostte het bedrijf 15.000 euro. Hoewel het een gehalveerde omzet verwacht in 2020, maakt Malter zich sterk de periode te kunnen overbruggen. 'Het grootste probleem wordt dat we volgend jaar minder kunnen investeren in renovaties of onderhoud.'

1/3 capaciteit Nu mogen er 300 mensen per dag binnen bij Harry Malter, in de plaats van 1.000.

Een grote domper zijn de groepsuitstappen en schoolreizen die wegvallen. 'Dat was voor ons een zekerheid. Goed weer of slecht weer, die kinderen kwamen. Zo waren we zeker van 1.000 bezoekers per dag rond het einde van het schooljaar.'

Circusfamilie

Malter werkt met een team van vijf, dat in het hoogseizoen wordt uitgebreid met flexi-jobs en studenten. De vaste medewerkers bleven doorwerken tijdens de sluiting. 'De dieren moeten natuurlijk verder verzorgd en gevoederd worden. Ook het onderhoud van de gebouwen en speeltuigen ligt niet stil.' Malter greep de anderhalve maand verlengde sluiting aan om wat extra verbouwingen te doen.

Dit jaar was extra uitdagend, want ik organiseer alles voor het eerst alleen, na het overlijden van mijn vader vorig jaar. Sarah Malter Eigenares Harry Malter