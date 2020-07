'Teambuilding kun je niet met afstand doen'

Schooluitjes of teambuildings zijn niet meer aan de orde in coronatijden. Dat is een streep door de rekening van The Shelter, een Vlaams-Brabants familiebedrijf dat outdooractiviteiten organiseert.

Na een gemiste start van het seizoen, dat normaal gezien in de paasvakantie begint, is The Shelter op 30 mei alsnog kunnen opengaan. 'Maar onze werking is volledig aangepast', vertelt commercieel verantwoordelijke Merel De Feyter. Het outdoorbedrijf biedt tot het einde van de zomer twee van zijn tien kanoroutes op de Dijle en de Demer aan. Ook mountainbikes zijn te reserveren. Groepsactiviteiten, zoals vlottentochten, kunnen nog niet doorgaan.

'We hebben ons terrein in Korbeek-Dijle ingedeeld volgens een circulatieplan, waardoor de opties sterk beperkt zijn', zegt De Feyter. Ook logistiek gezien wordt het moeilijk andere afvaarten te organiseren. Voorbij Heverlee, als je Leuven binnenvaart, is sowieso begeleiding nodig. Die mankracht hebben we nu niet op overschot.'

Café

Om de inkomsten zoveel mogelijk op peil te houden, heeft The Shelter meer ingezet op het café. 'Normaal doen we dat enkel open in het weekend, nu ontvangen we zes op de zeven mensen op ons terras. Niet alleen eigen klanten, maar ook wandelaars of mensen uit de streek.' Dat bracht ook wat intern geschuif met zich mee. 'Een van onze kantoormedewerkers liet zijn job even voor wat ze was en staat nu achter de bar', zegt De Feyter.

Het is sowieso niet evident om de inkomsten van zes maanden uit te smeren over een jaar. Merel De Feyter Commercieel verantwoordelijke The Shelter

The Shelter heeft noodgedwongen zijn manier van werken aangepast. Niet alleen het aanbod van afvaarten is beperkt, er gelden ook strikte regels. 'Klanten kunnen een tijdslot reserveren met zes vastgelegde starturen. Last-minutes zijn niet meer mogelijk.' Ondanks de limiet van 15 personen per groep, waren alle 50 kano's van The Shelter, samen goed voor 150 personen, op de mooiere zomerdagen bezet.

Het is wel druk bij The Shelter, zegt De Feyter, maar niet druk genoeg om de verliezen van de voorbije weken te compenseren. 'Mei en juni zijn belangrijke maanden voor ons, we rekenen op schoolreizen, maar trekken ook vaak bedrijven aan.' The Shelter biedt totaalpakketten aan: een teambuilding inclusief maaltijden en vergaderruimte. 'Maar dat is allemaal geschrapt. Teambuilding met social distancing is onmogelijk.'

September

Daarom vestigt het bedrijf alle hoop op september. 'We sluiten jaarlijks van oktober tot april', zegt De Feyter. 'Het is al niet evident om de inkomsten van zes maanden uit te smeren over een jaar. Daarom hopen we dat we in september ons aanbod weer iets kunnen uitbreiden, en opnieuw grote groepen en bedrijven aantrekken.' In augustus organiseert The Shelter wel al een survivalweekend voor families - met een afvaart van Diest tot Werchter - samen met de vzw Woodkid.