Tuinkantoren zijn niet meer voor tuinkabouters

Helemaal nieuw zijn tuinkantoren niet. Voor Systimber, een kmo uit De Pinte die zich toelegt op houtschakelbouwsysteem, zou 2020 wel eens het jaar kunnen worden van de grote doorbraak in dit marktsegment.

'Vorig jaar hebben we er minder dan 20 kunnen installeren. Dit jaar denk ik dat het haalbaar is 50 tuinkantoren te halen', zegt Karel Vervaet. Samen met Wolfgang Verraes heeft hij Systimber Houtskeletbouw (een merknaam) in de markt gezet. De opstartjaren van hun bedrijf Patrimmonia waren niet eenvoudig. Vorig jaar maakten ze bij een omzet van 1,1 miljoen euro voor het eerst een bescheiden winst van 80.000 euro. In 2020 lijkt een omzet van 1,5 miljoen euro en meer winst haalbaar. Zowat een derde van die omzet moet van tuinkantoren komen.

Vervaet is ervan overtuigd dat de vraag ook na de coronacrisis zal blijven stijgen. Zowel werkgevers als werknemers hebben de voordelen van thuiswerken ontdekt. Niet iedereen heeft de nodige ruimte. Een tuinkantoor biedt een rustige werkplek, houdt werk en privé gescheiden en joelende kinderen op een afstand.

De tijd dat tuinkantoren smalend werden afgedaan als iets voor tuinkabouters is voorbij. Voor almaar meer mensen wordt het het tuinkantoor een interessant alternatief voor de bedrijfswagen. Zuchten in de file versus werken met zicht op je eigen tuin. Het is zinniger en milieuvriendelijker. Het is voor de werkgever ook fiscaal interessant. Boekhoudkundig is het voordeliger een tuinkantoor aan te kopen op naam van een firma dan op naam van een privépersoon.

Een tuinkantoor kost tussen 20.000 en 40.000 euro, de 21 procent btw is te recupereren en de volledige prijs kan worden ingebracht als kostenpost in de belastingaangifte. Werkgevers kunnen het ook huren, vanaf 500 euro per maand. Dat is goedkoper dan de leasekosten van veel bedrijfswagens. En ook die huurprijs kunnen ze inbrengen. Systimber werkt ook aan een formule waarbij de werknemer het huiskantoor na vijf tot tien jaar kan overkopen aan de restwaarde.