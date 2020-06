Van Marcke ontwikkelt 'contacttracingapp'

De sanitairgroothandel Van Marcke heeft een app ontwikkeld die het voor werknemers gemakkelijker moet maken te registreren met wie ze in contact zijn geweest. Zo wil het bedrijf vermijden dat mensen besmet geraken met het coronavirus.

De app werkt op vrijwillige basis en is bestemd voor de werknemers. De bedoeling is dat ze in de app invullen met wie ze in contact zijn geweest, hoelang, of de afstand van anderhalve meter werd gerespecteerd en of er fysiek contact is geweest. Zo hebben ze alle informatie als ze worden opgebeld door de contacttracers van de overheid.

'Vergelijk het met een lijst die je manueel invult van alle mensen die je ontmoet, maar dan digitaal in een app', zegt IT-verantwoordelijke Stijn Hoegaerts. Hij ontwikkelde de app in een recordtempo op basis van het nieuwe IT-platform dat Van Marcke onlangs in gebruik nam om 'heel snel' apps te maken. 'Het voordeel is dat ze gekoppeld is aan ons personeelsregister en bij een vergadering van bijvoorbeeld vier personen slechts door één persoon moet worden ingevuld. De andere drie krijgen de info ook.'

De gegevens worden na drie weken vanzelf gewist en niet centraal geregistreerd. Er is geen geolocalisatie. Je kan ook namen, telefoonnummers en mailadressen van bezoekers of externe mensen invullen. Hoegaerts: 'We hebben dat gecheckt en dat is geen overtreding van de privacyregels.'

We zijn altijd blijven leveren. Caroline Van Marcke CEO Van Marcke

De app heeft iets minder dan 5.000 euro gekost en wordt ter beschikking gesteld van alle 1.600 werknemers in België, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Luxemburg en de VS.

Deze week gaan de ongeveer 250 bedienden in het hoofdkantoor in Aalbeke mondjesmaat terug naar kantoor. Van alle werknemers wordt bij het binnenkomen de temperatuur gemeten. Van Marcke doet dat al sinds het begin van de lockdown. De twee distributiecentra zijn altijd open gebleven.

'We hebben de crisis tamelijk snel zien aankomen', zegt CEO Caroline Van Marcke. 'Dat heeft ons voorsprong gegeven. Een week voor de lockdown namen we tal van veiligheidsmaatregelen en zijn mensen thuis gaan werken. In onze winkels hebben we pick-uppoints geïnstalleerd voor onze installateurs, zodat ze hun producten konden afhalen zonder fysiek contact. We hebben een expresdienst ingevoerd waarmee we binnen 90 minuten aan installatiebedrijven konden leveren.'

'We zijn altijd blijven werken. Voor particulieren regelden we videoafspraken, zodat ze vanop afstand dingen konden bestellen en we begonnen online opleidingen voor installateurs. Dat zijn dingen die we ook na corona blijven doen.'