'Van lege agenda naar volledig volgeboekt'

De decorbouwer Eye-Opener verloor opdrachten tijdens de annulatiegolf in de evenementensector. Tot het Kempisch bedrijf besliste met zijn expertise speeltuinen te ontwerpen en te bouwen.

Het Turnhoutse Eye-Opener legde zich als decorontwerper en -bouwer toe op de thematische aankleding van events, beurzen en festivals. 'De meerderheid van onze klanten zijn bedrijven die hun events opleuken met dj-altaren, karaokestanden of photobooths', zegt Siemon Ariens (30), die het bedrijfje vorig jaar oprichtte. Maar tijdens de coronacrisis zag de jonge Kempenaar de opdrachten en omzet wegsmelten naar nul, net zoals de rest van de evenementensector.

Schermvullende weergave Siemon Ariens, medeoprichter van Eye-Opener.

Met Lars van den Dungen (25), zijn medevennoot die net als hij tien jaar ervaring heeft in de eventsector, bedacht Ariens een alternatief concept. Toen de lockdown op zijn einde liep, begonnen de twee met de ontwerpen voor sprookjesachtige speelhuisjes voor in de tuin. 'We hebben een eerste testmodel gemaakt in mijn tuin, geïnspireerd door een pauw', zegt Ariens. 'Daarna volgden kabouterhuisjes voor gezinnen met kinderen, maar evengoed een Efteling-achtig ontwerp voor een koppel van middelbare leeftijd.'

Wintermarkt

Noodgedwongen schakelde Eye-Opener over naar de particuliere markt, maar intussen groeit de interesse. 'We hebben een deal met de stad Turnhout om een deel van de wintermarkt te ontwerpen en de stad Tienen en Center Parcs zijn geïnteresseerd.' Daarnaast pitcht het duo bij Alshaya, een multinationale franchiser uit Koeweit. 'Via een Belgisch contact kregen we de vraag een ontwerp te maken voor kinderspeelzones van 100 tot 200 vierkante meter voor 20 winkelcentra in het Midden-Oosten. Ze willen een Europese speelervaring creëren: in dat tropische klimaat kennen ze geen tuinhuisjes of moestuinen.'

Eye-Opener zal op de twee paarden blijven wedden. Het bedrijf mikt voor 80 procent van zijn inkomsten op de b2b-markt en voor 20 procent op de particuliere markt. Volgens Ariens zijn de speelhuisjes een blijver. 'Vanaf 2021 zal de eventsector recht krabbelen. Maar dan is decoratie - en wij maken dan nog een nicheproduct - niet de prioriteit. Organisatoren zullen terecht voorrang geven aan veiligheid. We mogen ons dus niet vastpinnen op decors.'

In korte tijd raakt Ariens' agenda opnieuw gevuld. Of dat de put kan dichten, weet hij niet. 'Financiële targets voor onze nieuwe business? We zijn in de eerste plaats blij met de inkomsten.' Platform, het boekingskantoor dat Ariens mee oprichtte, ligt ook al zes maanden stil. 'Dat we onze creativiteit kwijt kunnen, is één ding. Maar het is een bevrijding om opnieuw te kunnen leven van mijn job.'