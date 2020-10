'Van supermarkten moest ik niet weten, maar nu liggen we in de Carrefour'

Het bedrijf van André Janssens uit Tildonk verloor in maart in een klap 75 procent van zijn omzet. Zijn brouwerij Hof ten Dormaal exporteert in normale tijden het gros van haar bier naar landen als de Verenigde Staten, Spanje en Italië en naar Scandinavië. 'De bestellingen vielen weg, maar de kop in het zand steken was geen optie.'

Zijn drie kinderen en hij begonnen een webwinkel. 'Mijn zoon en ik leverden het bier bij de mensen thuis, in een straal van 25 kilometer rond onze brouwerij. Ook in Brussel gingen we leveren.'

We boeken normaal even veel omzet als vorig jaar, maar we moeten er wel veel harder voor werken. André Janssens Eigenaar hoevebrouwerij Hof ten Dormaal

Janssens vond heel wat nieuwe klanten via Facebook, maar kon ook rekenen op de schare klanten die hij de voorbije twaalf jaar aan zich had gebonden. Hof ten Dormaal is geen bekende brouwerij, maar wel in het wereldje van bierliefhebbers. Het bier is te krijgen bij bierhandels en -cafés.

Doodknijpen

Door corona sneuvelde bij Hof ten Dormaal een taboe. 'Ik moest nooit iets weten van supermarkten, maar sinds kort liggen we in de rekken van vijf Carrefour-hypermarkten. Sinds kort ligt een van onze bieren ook in vijftig Colruyt-winkels.'

'Ik dacht: supermarkten zijn goed voor hun klanten, maar hun leveranciers knijpen ze dood. Daar heb ik voorlopig niets van gemerkt, moet ik toegeven.'

Toen ik begon te brouwen, had ik niets met bier. Sterker nog: ik dronk het nooit. André Janssens Eigenaar Hof ten Dormaal

Vorig jaar boekte Hof ten Dormaal 500.000 euro omzet. Daar zal het ook dit jaar aan raken. 'We moeten er wel veel harder voor werken', zegt Janssens. 'Vroeger moesten we gewoon wachten op bestellingen uit het buitenland. Nu komt er niets meer binnen. Enfin, de jongste tijd gaat het weer wat beter. We verstuurden net nog een lading bier naar de VS en naar Taiwan. Binnenkort een naar Hongkong.'

Hersenbloeding

Corona is een grote uitdaging, maar Janssens heeft al grotere tegenslagen moeten verwerken. Twaalf jaar geleden was hij accountant en had hij zijn eigen bedrijfje. Maar toen kreeg hij een hersenbloeding. 'Ik moest mijn kantoor sluiten. Ik bleef landbouwer in bijberoep.'

'Maar om iets te doen aan mijn wanhoop en omdat ik mezelf moest terugvinden, ben ik bier beginnen te brouwen. Ik had helemaal niets met bier. Sterker nog: ik dronk het nooit.'

Vijf jaar gelden brandde zijn brouwerij af. Janssens bouwde ze weer op.

Zijn bier brouwt hij met de grondstoffen die hij als boer zelf maakt. Het zijn geen klassieke bieren. Witgoud brouwt hij met de wortels van witloof. Aan een variant van de Zure van Tildonk voegt hij kruisbessen toe. Frambuesa y Chocolate rijpt een halfjaar in een vat met frambozen en chocolade. 'Wij brouwen voor liefhebbers. Die willen iets speciaals, en ze drinken geen twee keer hetzelfde.'