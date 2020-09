'Vergeten koertje omgetoverd tot terras'

Uitgaan en feestvieren draaien om dansen, zweten en meezingen - alles waar ook het coronavirus van houdt. Zolang de pandemie woedt, blijft het nachtleven uitgesloten.

Pascal Beirnaert (49) was de eerste om zijn nachtclub in de Gentse studentenbuurt opnieuw te openen. De Cuba, al twintig jaar een legende in de al even legendarische Overpoortstraat, is sinds vrijdag de Coer. 'We hebben ons vuile koertje, waar normaal afvalcontainers en leeggoed gestockeerd worden, opgeknapt en opgefrist tot een gezellig terras', zegt Beirnaert. 'Zo kunnen we coronaproof 50 à 60 mensen ontvangen.'

Dat vroeg om wat aanpassingen en investeringen in de Cuba, waar in normale tijden ruim 300 dansende lijven opeengepakt staan. 'Wij zijn een nachtclub, hier staat iedereen recht om te dansen. Tafels of stoelen hadden we niet.'

Ook studentenactiviteiten, zoals fuiven en cantussen waar vaak grote volumes drank verkocht worden, zijn geen optie meer. 'We hebben ook vier extra mensen in dienst moeten nemen, omdat de manier van werken helemaal anders is', zegt Beirnaert. 'Normaal bestel je aan de toog, maar dat mag nu niet meer.'

De eerste dagen van het nieuwe concept waren een succes volgens Beirnaert, al moest hij af en toe ingrijpen. 'In de club staan danspalen die we niet konden weghalen. Dat nodigde sommigen blijkbaar uit toch te beginnen dansen. Je moet een beetje politie spelen in je eigen zaak.' Daarom komen er voorlopig geen alternatieve coronaproof evenementen, bijvoorbeeld met dj's. 'We willen het zo veilig mogelijk houden.'

Studentenstroom

Tijdens de zomermaanden is de doodse aanblik van een lege Overpoortstraat normaal: alle studenten zijn de stad uit. Maar de traditionele toestroom eind september zal dit jaar uitblijven. Toch koos Beirnaert de zijn deuren te openen. 'Het is een risico, want elke dag die we gesloten blijven, krijgen we een premie van 160 euro van de overheid. Als je opnieuw opengaat, ben je die definitief kwijt. Maar de Cuba is het stamcafé van enkele studentenclubs. Als zij hier niet meer terecht kunnen, verliezen we op de langere termijn vaste klanten.'

Daarom hoopt Beirnaert dat ook de andere dancings in de straat volgen. 'Als straks alle studenten naar de Vlasmarkt trekken omdat het hier leeg is, bestaat de Overpoort volgend jaar niet meer.'