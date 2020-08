'Virtuele livestudio maakt deel van ons omzetverlies goed'

Met zijn licht- en videotechnologie voor liveshows als de Studio 100-musicals en grote Sportpaleis-concerten werd het Genkse Painting with Light frontaal geraakt door de coronacrisis. De ontwikkeling van een virtuele studio voor onder meer live bedrijfsevenementen en de diversifiëring naar verlichting van bedrijfsgebouwen en pretparken kunnen het de schade beperken.

Sinds afgelopen week loopt op de tv-zender VIER een herneming van de klassieker onder de tv-shows 'Rad van Fortuin'. Wat de kijker niet ziet, is het technische hoogstandje dat het licht- en beeldbeddrijf Painting with Light (PwL) achter de schermen neerzet.

De Genkse kmo werd in 1999 opgericht door Luc Peumans en telt vandaag 14 werknemers, de vele freelancers niet meegeteld. De activiteiten vallen uiteen in een live-entertainment- en een projectdivisie. Onder de eerste divisie, in 2019 goed voor 60 procent van de 3 miljoen euro omzet, vallen de liveshows voor onder meer Studio 100 (de musicals '40-45' en 'Daens'), de grote concerten voor onder meer Clouseau en Niels Destadsbader en seizoensevenementen. In de tweede divisie zitten spectaculaire licht- en video-installaties op vaste locaties: pretparken (Walibi, Plopsa, Disney), musea en stadions (de Ghelamco-arena en het Bosuil-stadion), maar ook gebouwen van bedrijven (PwC, Galapagos).

Toen corona half maart toesloeg, werd Painting with Light hard getroffen, vooral in zijn livetak. 'Onze omzet is 60 procent lager dan op hetzelfde moment vorig jaar, en de meeste van onze mensen in de livedivisie hebben we op tijdelijke werkloosheid moeten zetten', zegt Peumans. 'Als blijkt dat de pandemie niet zomaar voorbijgaat, moet je creatief zijn.'

Een vliegtuig met 300 passagiers met een mondmasker, dat kan, een theaterzaal met evenveel toeschouwers niet. En waarom heeft men geen onderscheid gemaakt tussen grote zaalconcerten en kleinere theateroptredens? Luc Peumans Oprichter-CEO Painting with Light

Zo kwam het bedrijf op het idee van een Virtual Event Studio voor bedrijfsevenementen. 'In onze studio van 300 vierkante meter, waar de vloer en de muren bekleed zijn met reusachtige ledschermen, kunnen we een presentator in een decor naar keuze plaatsten en in realtime laten interageren met een publiek op afstand. Het overige decor wordt er virtueel bij geplaatst door augmented-realitytechnieken.'

-30% inkomsten Hopelijk kunnen we over heel 2020 de schade beperken tot 30 tot 40 procent minder inkomsten', zegt Luc Peumans.

Intussen zijn de eerste shows met de technologie, voor onder meer Imec en Unizo, achter de rug. 'Nu blijkt dat corona ons niet meteen met rust zal laten, voelen we dat steeds meer bedrijven hun events niet meer willen uitstellen. Doordat ze tegelijk af willen van het kostenrisico dat het niet kan doorgaan, zien ze onze virtuele studio als een waardig alternatief. Daardoor hebben we voor de rest van het jaar toch al voor 400.000 euro aan extra opdrachten binnengehaald. Zo maken we een deel van onze verloren omzet in het tweede kwartaal goed. Hopelijk kunnen we over heel 2020 de schade beperken tot 30 tot 40 procent minder inkomsten.'