‘Voor radeloze klanten zijn wij nu bijna psycholoog'

Normaal zijn april tot juli de drukste maanden van het jaar voor het sierteeltbedrijf Gediflora, ’s werelds grootste leverancier van stekjes voor bolchrysanten. Maar Elien Pieters (35), die de leiding heeft over het West-Vlaamse familiebedrijf, kreeg de voorbije dagen tal van telefoontjes van klanten die door de coronacrisis grote leveringen afblazen of on hold zetten. ‘De sierteeltsector is zwaar aan het bloeden’, zegt de onderneemster. ‘Kwekers zitten met kassen vol bloemen die ze niet meer verkocht krijgen.’

Gediflora is wereldleider in de veredeling en de productie van stekjes voor bolchrysanten. Jaarlijks levert het bedrijf 80 miljoen stekjes, kleine kiempjes die bij kwekers uitgroeien tot volwaardige planten. In zijn niche van chrysanten is het bedrijf het absolute nummer één, met een wereldwijd marktaandeel van 45 procent.

Kosten beperken

Voor Pieters is flexibiliteit in coronatijden het sleutelwoord. ‘We moeten nu snel kunnen schakelen en de kosten beperken als er bestellingen wegvallen of inkrimpen’, zegt ze. Het bedrijf heeft 38 vaste werknemers, maar in deze periode komen daar soms tot 50 seizoenarbeiders bij om alles te kunnen bolwerken. ‘We proberen de seizoensarbeid nu tot een minimum te beperken door onze vaste werknemers zo veel mogelijk in te schakelen in de productie’, zegt Pieters. ‘Ook mensen die normaal een heel ander takenpakket hebben, springen bij in de serres.’

Een andere uitdaging is het organiseren van cargovluchten om stekjes uit Brazilië en Kenia tot hier te krijgen. ‘Om de haverklap zijn er vertragingen en wijzigingen’, zegt Pieters. ‘We moeten soms kunstgrepen uithalen en samenwerken met onbekende vliegtuigmaatschappijen, maar voorlopig lukt het ons.’

Pieters verwacht dat haar omzet dit jaar met 20 tot 25 procent terugvalt. ‘Klanten bellen me om te zeggen dat ze hun bestellingen niet zullen kunnen betalen’, zegt Pieters. ‘We zitten in een rol dat we bijna halve psycholoog zijn. Klanten vragen me wat er nu gaat gebeuren en hoe lang het zal aanslepen. Hun kassen staan vol voorjaarsbloeiers zoals viooltjes en geraniums, die ze niet verkocht krijgen en moeten weggooien. De verliezen zijn enorm.’

Kansen na de crisis

Al wie kan, moet nu in de serres werken bij Gediflora.

Pieters vreest dat de sector door de coronacrisis fors uitgedund zal worden. ‘Veel sierteeltbedrijven zullen dit niet overleven’, zegt ze. ‘Sommige seizoenskwekers realiseren tot 80 procent van hun jaaromzet in maart, april en mei. De timing kon niet slechter vallen.’