'We bouwden onze nieuwe stokerij toch'

De jonge drankstokerij Sterkstokers groeit in 2020 ondanks corona.

'Gaan we hiermee verder?' Die vraag stelden de ondernemers Thomas Cuyvers (53) en Karin Van Looveren (44) zich begin dit jaar. Ze hadden net de spade in de grond gestoken voor hun gloednieuwe drankstokerij in Brecht - een investering van 1,3 miljoen euro - toen het coronavirus toesloeg. 'Het antwoord is ja. Want corona gaat voorbij en wij willen groeien.'

Ondanks corona zal de omzet van Sterkstokers, het bedrijf van het ondernemerskoppel, dit jaar met 35 procent groeien tot 1,2 miljoen euro. 'En net als in de vorige jaren zullen we winst maken.'

Gin

Sterkstokers verkoopt een deel van zijn gins, elixirs, vermouths en rums onder zijn eigen naam bij Delhaize en Carrefour, maar werkt vooral voor 'private labels'. 'Bedrijven en horecaondernemers kunnen bij ons zelf hun dranken samenstellen, om hun klanten of personeel eens iets anders aan te bieden', zegt Cuyvers.

Dat 2020 het vierde groei-jaar werd, was geen evidentie. 'Zeker de horeca werd hard getroffen. Tijdens de eerste lockdown annuleerde iedereen zijn bestellingen, de omzet van de horeca zakte naar nul. In de zomer compenseerden de horecazaken waarmee we samenwerkten hun omzetverlies wel', zegt Cuyvers. 'Bij de supermarkten steeg de omzet licht.'

De omzet bij bedrijven groeide dit jaar ook. 'Maar lange tijd was er onzekerheid omdat ze geen bestellingen meer deden. We moesten het over een andere boeg gooien. Normaal organiseren bedrijven bij ons proefsessies met tientallen personeelsleden en kunnen ze hun eigen drank creëren. Dat ging nu uiteraard niet. Daarom lanceerden we een degustatiesbox die personeelsleden thuis kregen voor een online proeverij. Met succes, want de omzet via relatiegeschenken steeg dit jaar met meer dan 30 procent.'

Handgel

Op nog een andere manier probeerden Cuyvers en Van Looveren de omzet op peil te houden. 'Aan het begin van de crisis maakten we handgel van onze eigen alcohol en restalcohol die we kochten van de bierbrouwer AB InBev. Zeker in het begin, toen er een tekort was aan handgel, hebben we daar een mooie omzet mee kunnen neerzetten.

Zo konden Cuyvers, Van Looveren en hun acht personeelsleden in het najaar met een geruster hart verhuizen naar hun gloednieuwe stokerij. 'Die moet ons de ruimte geven om te groeien. Vooral de verkoop aan supermarkten willen we opdrijven.'