‘We gaan leveranciers dichter bij huis zoeken’

André Bouffioux, de CEO van de Luikse producent van elektriciteitskasten en ledverlichting Teconex, verwacht dat de coronacrisis het wereldwijde logistieke landschap hertekent. 'Nabijheid wordt belangrijker.'

Na een carrière van 33 jaar bij de Duitse multinational Siemens maakte de Vlaming André Bouffioux afgelopen zomer de overstap naar een Luikse kmo van zowat 100 werknemers. De voormalige CEO van Siemens België kreeg de leiding over Teconex, een producent van elektriciteitskasten en led-verlichting. Hij mocht er direct een strategie uitwerken om corona het hoofd te bieden. ‘Ik had het geluk dat ik de sector goed kende, want als je nog nieuwe contacten moet opbouwen is dat heel moeilijk nu er geen beurzen plaatsvinden en alles via teleconferentie verloopt’, zegt hij.

Teconex verkoopt een reeks elektrische apparatuur, van zekeringskasten en Teco-differentieelschakelaars tot slimme elektriciteitsmeters en ledverlichtingssystemen voor onder andere kantoren, sportterreinen en openbare verlichting. Behalve de productiesite in Beyne-Heusay bij Luik heeft het bedrijf een site in Lokeren, waar de distributiekasten en tellers voor appartementsgebouwen worden afgewerkt.

Dit is het moment om extra gas te geven. André Bouffioux CEO Teconex

Ondanks corona verwacht Teconex de verkoop min of meer stabiel te houden rond 32 miljoen euro. ‘Misschien verliezen we 3 procent omzet, maar globaal houden we ons vrij goed’, zegt Bouffioux. ‘Distributienetbeheerders zitten vaak met afnamecontracten over meerdere jaren, dat biedt zekerheid. De verlichtingsmarkt krijgt wel klappen. De kantorenmarkt doet het barslecht en wie zijn sportterrein of de gevel van zijn kasteel wilde verlichten, stelt die investering uit voor een jaar of twee. De particuliere woningmarkt draait wel goed. Gebouwen waar de werkzaamheden begonnen waren, worden afgewerkt, waardoor we nog geen vraagvermindering voelen. Maar misschien komt die er volgend jaar.’

Wachttijden voor containers

De aanvoerproblemen vanuit China, waar belangrijke onderdelen voor ledverlichting geproduceerd worden, doen Bouffioux nadenken over zijn bevoorradingsketen. ‘Ik denk dat nabijheid belangrijker wordt en dat we dichter bij huis, in groot Europa, op zoek moeten gaan naar leveranciers’, zegt hij. ‘De logistieke wegen staan onder druk. Het aanbod van vervoer is verminderd waardoor we wachttijden krijgen om containers verscheept te krijgen. Chinese kmo’s beginnen het ook financieel moeilijker te krijgen. En omdat langeafstandsvluchten niet meer zo evident zijn, denk ik dat er een herschikking komt. We gaan naar een nieuw evenwicht tussen lokale toevoer en aanvoer vanuit het Verre Oosten.’