In volle luchtvaartcrisis investeert FlyingGroup 5 miljoen euro in een nieuw hoofdkantoor op de luchthaven van Antwerpen.

Het bedrijf beheert een vloot van 42 zakenjets, in opdracht van bedrijven en enkele rijken. Het heeft negen vliegbasissen, waaronder in Parijs, Dubai en Malta, en vervoerde de Amerikaanse ex-president Bill Clinton.

‘De beslissing voor de nieuwbouw is genomen voor de coronacrisis. De werken waren al begonnen. Maar we hebben er zeker geen spijt van, want deze crisis is niet voor ons hele leven. We maken ons klaar voor de periode erna, en die zal er sneller zijn dan je denkt. We komen hier als bedrijf beter uit, in 2021 en zeker in 2022’, zegt Bernard Van Milders, de oprichter en eigenaar van FlyingGroup.

Reizigers zullen zien dat ze er met lijnvluchten niet raken of dat de ticketprijzen stijgen. Bernard Van Milders CEO FlyingGroup

‘We denken dat we de vloot kunnen uitbreiden naar 50 of 55 toestellen. Luchtvaartmaatschappijen schrappen bestemmingen. Reizigers zullen zien dat ze er met lijnvluchten niet raken of dat de ticketprijzen stijgen.'

Flying Bubble met sneltesten

'Daarbovenop zal het gevoel van veiligheid een rol spelen. Liever in een zakenjet met 10 dan in een toestel met 200. We bieden het concept van Flying Bubble aan, waarbij we van de bemanning en de passagiers een sneltest afnemen zodat je in een coronavrije bubbel reist.’

Van Milders ziet de toekomst positief tegemoet, maar zijn bedrijf kreeg het hard te verduren in de coronacrisis. In april en mei lag het aantal vluchten tot 85 procent lager dan gewoonlijk. Er waren nog enkele repatriëringsvluchten, een vlucht met tien Haïtiaanse adoptiekinderen naar Duitsland en enkele speciale cargoprojecten.

Vakantiegangers

‘We hebben 2 ton goud van Botswana naar Zürich gevlogen. Gewoonlijk gebeurt dat met een lijnvlucht, maar die was weggevallen. En wij kwamen in beeld.’

In de zomer zag Van Milders een duidelijke heropleving van de vraag. ‘De langeafstandsvluchten blijven achter, maar in Europa hebben we toen meer gevlogen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is deels te danken aan vakantiegangers die een alternatief zagen in jetvluchten.’

Voor het volledige jaar mikt Van Milders op 30 à 35 procent minder vluchten. De omzet zal zowat 20 procent dalen omdat het bedrijf recurrente inkomsten haalt uit het beheer van de vloot: het onderhoud, de administratie, bemanning...