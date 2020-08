'We leveren coronaborden van Ardennen tot de kust'

Nu op vele openbare plaatsen een mondmaskerplicht geldt, investeren niet alleen bedrijven maar ook lokale overheden in signalisatie om burgers te herinneren aan de coronamaatregelen.

De straten zijn gekleurd met banners, lichtkranten of gepersonaliseerde verkeersborden. Een van de leveranciers voor die laatste is de webshop Verkeersbord.be, gevestigd in Hasselt. 'Sinds het begin van de lockdown is 70 procent van onze verkochte items coronagerelateerd', zegt verantwoordelijke Dominique Macours.

Schermvullende weergave Dominique Macours. ©TrafficSupply

Verkeersbord.be is een onderdeel van TrafficSupply, een Nederlandse onlineverdeler van informatieborden en ander materiaal voor het verkeer en de scheepvaart, maar ook van oplaadpalen voor elektrische voertuigen. De Belgische website is pas sinds het begin van het jaar actief en kreeg dus meteen een crisis op haar bord.

'Eigenlijk is de specifieke coronaservice voor ons een dienstverlening als een ander', zegt Macours. De webshop is weliswaar specialist in verkeersborden en -signalisatie, maar biedt sowieso de optie aan zelf informatieborden te ontwerpen. 'We zijn geen standaard verkeersbordenmaker: we werken uitsluitend online en gaan prat op een flexibele dienstverlening, zoals bij Coolblue en Bol.com.'

Van de Ardennen tot de kust

Toen Covid-19 uitbrak en langzaam duidelijk werd dat het virus niet meteen verdwijnt uit de samenleving ontwierp Verkeersbord.be nieuwe pictogrammen en symbolen - reminders om afstand te houden of mondmaskers te dragen - en voegde die toe aan zijn assortiment. 'Vooral kleine bedrijven en winkels deden toen de eerste bestellingen, zoals parkeeraanduidingen of hygiënerichtlijnen.'

De corona-service is voor ons een dienstverlening als een ander. Dominique Macours Verantwoordelijke Verkeersbord.be

'Als online winkel zijn de kleine zelfstandigen sowieso meer ons doelpubliek. De meeste van onze klanten zijn eenmalig. Intussen leveren we onze borden, maar ook gepersonaliseerd vloertape, over het hele land: van een camping in de Ardennen, tot een hotel aan de kust of een bedrijf 10 kilometer verderop.'