'We maakten ons kantoor leeg en begonnen er een winkel'

De goed draaiende zaak in de festival- en eventbusiness van Axel Torfs en Inge Van Puymbroeck viel in maart volledig stil. Maar het echtpaar bleef ondernemen. 'Onze winkel in geschenkartikelen draait goed. Die gaan we behouden, ook na de pandemie.'

Graspop, Pukkelpop en Rock Werchter Live Nation waren de grote klanten waar Link2Events, het bedrijf van Axel Torfs, tot half maart op dreef. De familiezaak is gespecialiseerd in stage- en productiemagagement, specifieke projecten en het uitzenden van freelancers en seizoensarbeiders voor concerten, evenementen en festivals. In 2019 draaide het bedrijf 2,5 miljoen euro omzet, dit jaar zou dat 35 procent meer worden.

'De zaken draaiden heel goed', zegt Torfs. 'We hadden fors geïnvesteerd, en we zouden, behalve ons hoofdkantoor in Sint-Niklaas filialen openen in Brussel en Hasselt. Maar tijdens de eerste weken van de lockdown viel onze omzet terug tot nul. Er kwam niets meer binnen.'

Pop-upwinkel

Dat is tot op vandaag nog altijd zo, waardoor Torfs niet alleen drastisch in de kosten moest snijden - onder meer door technische werkloosheid en zelfs enkele ontslagen - maar ook op zoek moest naar andere inkomstenbronnen. 'We zijn altijd blijven ondernemen', zegt Torfs trots. 'We hebben in ons kantoorgebouw in Sint-Niklaas de bureaus uit de ruimte aan de straatzijde verhuisd naar de achterliggende kamers. De grote vitrine leende zich prima voor een pop-upwinkel. Mijn vrouw is daar met veel creativiteit en enthousiasme geschenkartikelen beginnen te verkopen. In november waren dat planten, boeken en sterkedrank, het enige wat je toen mocht aanbieden. Later kwamen daar zogenaamde niet-essentiële producten bij voor interieur- en tuininrichting. De winkel draaide zo goed dat we er de lening voor de aankoop van het pand mee konden betalen. De kans is groot dat we de winkel na de pandemie behouden.'

Zonder het overbruggingskrediet dat we tot september 2022 hebben, was ons bedrijf al dood geweest. Axel Torfs Zaakvoerder Link2Events

Met zijn uitzendbedrijf speelde Torfs in op de oproep van de Vlaamse overheid aan werklozen zich kandidaat te stellen om een handje te helpen in de zorgsector. 'Boven op de tijdelijke werkloosheid werd in een subisidie voorzien. Veel mensen in onze databank waren enthousiast om in een woon-zorgcentrum te gaan helpen, ook al is het een heel andere sector. Maar de vraag viel wat tegen. Dat verbaasde me. Een paar weken konden we een twaalftal mensen per dag uitzenden, maar dat leek me bitter weinig voor de enorme nood die er was. Nochtans waren de reacties van de woon-zorgcentra op de inzet van onze mensen lovend.'