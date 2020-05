'We proberen fraude met medisch materiaal tegen te gaan'

Nu veel niet-essentiële medische behandelingen en operaties worden uitgesteld, ziet Hasa Optix, een start-up die operatie-instrumenten maakt, de orders fors terugvallen. Toch blijft CEO Eric T'Scharner optimistisch.

'Wij maken scalpels, pincetten, schaartjes en andere precisie-instrumenten, die vooral in de oogheelkunde gebruikt worden, bijvoorbeeld bij de behandeling van katarakt', zegt T'Scharner. Hij stapte in oktober in het bedrijfje dat vier jaar geleden werd opgericht door een Pakistaanse chirurg en ingenieur.

Het is ongepast nu klanten te ronselen in de medische wereld, die andere prioriteiten heeft. Eric T'Scharner CEO Hasa Optix

'Hasa Optix ontwerpt en verdeelt recycleerbare wegwerptools van hoge kwaliteit over ziekenhuizen in heel Europa. Om de efficiëntie te verhogen verkopen we die per set, gelinkt aan het type operatie. Nu corona de ziekenhuizen domineert, is het ingewikkeld en zelfs ongepast nieuwe klanten te ronselen in de medische wereld, die vandaag andere prioriteiten heeft', zegt T'Scharner.

Fraude tegengaan

De CEO dacht eraan zijn zeskoppige team tijdelijk werkloos te maken, maar toen rijpte het idee om ziekenhuizen die materiaal tekortkomen uit de nood te helpen. 'Onze gespecialiseerde instrumenten zijn tijdelijk niet nodig, maar in onze sets zitten ook schorten en handschoenen. Het begon met 850 veiligheidsbrillen, die we in drie uur kwijt waren. De aanvragen volgen elkaar heel snel op, van Australië tot Canada.'

300.000 euro Kapitaalinjectie Hasa Optix timmert aan zijn groei en heeft net vers kapitaal opgehaald.

T'Scharner en zijn team spreken daarvoor hun eigen leveranciers aan. 'Er is momenteel veel fraude met medisch materiaal. Met onze contacten en expertise hopen we dat tegen te gaan door de ziekenhuizen rechtstreeks in contact te brengen met onze leveranciers. Als de verkoop toch via ons gaat, rekenen we enkel de onkosten aan. Ons werk is slechts een kleine bouwsteen, maar de voldoening en motivatie die het ons kleine team geeft, is op zich al een beloning.'

Reserves

Winst levert de actie Hasa Optix dus niet op, maar volgens T'Scharner 'hebben al meerdere ziekenhuizen interesse getoond voor samenwerking na de crisis'. Hasa Optix timmert aan zijn groei en haalde onlangs nog 300.000 euro vers kapitaal op. 'In deze fase van sterke groei beschikken we niet over de nodige reserves om enkele maanden zonder of met een sterk beperkte activiteit te blijven bestaan', zegt T'Scharner. 'De kans is dus groot dat we dit jaar nog eens moeten aankloppen bij de aandeelhouders.'