'We wassen hier 35.000 kilo beddengoed per week'

‘Ook tijdens de kredietcrisis zijn we blijven groeien, terwijl de hotelsector helemaal in puin lag. Dus nee, ik heb niet zo veel schrik van de naweeën van de coronacrisis’, zegt de West-Vlaamse ondernemer Kristof Cailliau.

Getuige daarvan zijn de bouwwerken in Ieper om de capaciteit van zijn industriële wasserij bijna te verdrievoudigen. Welk investeringsbedrag daarmee gemoeid is, wil hij niet kwijt, maar in deze sector spreek je algauw over enkele miljoenen. ‘Het is een veelvoud van onze omzet. Een grote stap’, zegt Cailliau.

Hij besliste in 2003 een bedrijf te kopen en ondernemer te worden. Een ladderfabriek en een groothandel in motorhelmen passeerden de revue, maar zijn oog viel uiteindelijk op een wasserij. Nu wordt in Ieper wekelijks zo’n 35 ton beddengoed, handdoeken en tafellakens gewassen en gestreken voor restaurants, feestzalen en vooral hotels. Met de investering loopt dat op naar 100 ton, goed voor zowat 8.000 hotelkamers.

8.000 Capaciteit Na de expansie zal de wasserij de capaciteit hebben om het beddengoed en handdoeken van 8.000 hotelkamers te behandelen.

En dat allemaal in het midden van de coronacrisis. ‘Een berekend risico’, zegt Cailliau. ‘In maart stonden de kranen hier klaar om de grondwerken aan te vatten, maar we hebben alles even on hold gezet. Door de lockdown viel de omzet terug naar bijna nul. We waren in shock. Maar in mei zagen we dat onze cashpositie dankzij tijdelijke werkloosheid en het uitstel van kapitaalaflossingen geen probleem zou vormen en hebben we de investering doorgeduwd.’

Cailliau denkt dit jaar alsnog met een stabiele omzet te kunnen afsluiten. ‘We hebben veel nieuwe klanten bij. En de kust heeft een vrij goed zomerseizoen gehad. Dat is een regio waar we sterk staan. In steden als Ieper en Brugge daarentegen zien we een terugval van 30 tot 40 procent. Naar Ieper komt geen enkele Brit meer, omdat hij anders twee weken in quarantaine moet.’

Het internationaal toerisme en het zakentoerisme ziet Cailliau niet snel weer op niveau komen, maar hij rekent op extra marktaandeel om zijn wasmachines te vullen. ‘In Brugge hebben we nog maar één hotelklant. Daar is nog veel potentieel. We rijden met linnen van Ieper naar Blankenberge, maar eigenlijk is Brugge dichterbij. We kijken ook naar Gent en Noord-Frankrijk. We merken interesse en zien dat onze investeringen in automatisatie en ecologie vruchten afwerpen.’

175.000 Water De wasserij bouwt een tank om 175.000 regenwater van op het dak en op de parking op te vangen.