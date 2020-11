'Wie in horeca werkt, krijgt nu minder snel krediet'

Zelfs de beste vriendinnen moeten in coronatijden op de centen letten. Door de crisis ziet Leemans Kredieten, een kleine kredietverstrekker uit het Antwerpse, het aantal aanvragen voor een lening terugvallen. Bovendien is het bedrijf ook strenger geworden in het toekennen van consumentenkredieten.

'Lenen bij Mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin.' De slogan is wereldberoemd geworden in Antwerpen en omstreken sinds Margareta Leemans 35 jaar geleden als eerste vrouw onder haar eigen naam een kredietmakelaaragentschap uit de grond stampte.

Via het kantoor aan de Herentalsebaan in Deurne - burgemeester Bart De Wever is buurman - verstrekt Leemans al jaren consumentenkredieten voor de meest uiteenlopende doeleinden. Dat kan gaan om renovatieleningen of autokredieten, maar evengoed om leningen om vakanties, mobilhomes of een groot feest te bekostigen. Tegelijk is Leemans actief als makelaar in verzekeringen en hypotheken.

Geen evidente markt in coronatijden. De voorbije maanden waarschuwden veel Belgische banken er al voor dat ze extra miljoenen opzij hebben gezet om eventuele probleemkredieten op te vangen. Hoe ervaart een kleine speler als Leemans Kredieten - de nv Leemans boekte vorig jaar een nettowinst van ruim 100.000 euro en telt 18 werknemers - de pandemie?

'Na de eerste lockdown bleef de impact beperkt', zegt zaakvoerder Dirk Delanghe, de schoonzoon van de intussen 87-jarige Margareta Leemans. 'Al hebben we wel gezien dat niet zoveel mensen gebruik hebben gemaakt van de regeling voor betaaluitstel voor consumentenkredieten die de regering had uitgewerkt met de financiële sector.'

Delanghe merkte intussen wel een toename van de betaalproblemen. 'Niet onlogisch. Een aantal beschermingsmaatregelen voor wie getroffen werd door de crisis is weggevallen. En we zitten in een tweede semilockdown. Of we ook geld opzij hebben gezet voor eventuele probleemkredieten? Ons model zit anders in elkaar. We hebben ons daarvoor ingedekt bij kredietverzekeraars.'

De mensen zijn voorzichtiger geworden. Als iemand een consumentenkrediet afsluit, is dat al snel voor echt noodzakelijke dingen. Bijvoorbeeld als de auto stuk is. Dirk Delanghe Zaakvoerder Leemans Kredieten

Volgens Delanghe sloten klanten de voorbije maanden minder kredieten af. 'Hoeveel de volumes zijn gedaald wil ik niet zeggen, maar het is nu toch heel wat minder dan vorig jaar. De mensen zijn voorzichtiger geworden met hun portemonnee. De folies zitten in de diepvries. Als iemand een consumentenkrediet afsluit, is dat al snel voor echt noodzakelijke dingen. Bijvoorbeeld als de auto stuk is. Ook renovatiekredieten zijn in trek. Mensen hebben meer tijd om aan hun huis te werken. Volgens mij hebben schilders en verfwinkels het nog nooit zo druk gehad.'