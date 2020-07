‘Wie zich niet wapent, moet straks weer dicht’

De datastart-up Esoptra uit Herentals heeft weinig vertrouwen in de nationale app voor contacttracing. CEO Alexander Carpentier lanceerde dan maar zelf een toepassing voor op de werkvloer.

De manier waarop de Belgische overheid contacttracing aanpakt om coronabesmettingen op te sporen noemt Alexander Carpentier een ‘treinramp die je van ver zag aankomen’. ‘Van bij het begin stond vast dat de contacten van besmette patiënten via een app en met bluetoothverbindingen getraceerd zouden worden, terwijl er veel betere manieren zijn’, zegt de CEO van de datastart-up Esoptra uit Herentals. ‘Een app is zeer privacygevoelig en de uitvinders van bluetooth zeggen zelf dat die technologie niet geschikt is om iemands fysieke contacten in kaart te brengen. Als iemand met zijn gsm in de kamer naast jou zit, wordt die geregistreerd als een nauw contact, ook al zit er een muur tussen.’

De uitvinders van bluetooth zeggen zelf dat die technologie niet geschikt is om iemands fysieke contacten in kaart te brengen. Alexander Carpentier CEO Esoptra

Met die bedenking ontwikkelde Esoptra dan maar zelf een toepassing waarmee bedrijven anonieme contactopsporing op de werkvloer kunnen organiseren. Esoptra ontwikkelde de toepassing Savitas, die gebruikmaakt van QR-codes. Als iemand aan de koffieautomaat komt, in de lift stapt of een vergaderruimte binnengaat, kan hij met zijn telefoon een QR-sticker scannen. Op de smartphone wordt dan een digitaal logboek opgeslagen van waar die persoon incheckte. Die data worden niet uitgewisseld. Pas als iemand besmet is met corona, kan hij ervoor kiezen zijn loggegevens anoniem door te seinen. Iemand die tegelijk met die persoon op dezelfde plek incheckte, ontvangt dan een waarschuwing.

Het is geen evidente tijd en we werken harder dan ooit, maar het is ook het moment waarop we ons kunnen tonen aan nieuwe klanten. Alexander Carpentier CEO Esoptra

Mensen krijgen niet automatisch te horen of ze met een besmet iemand in contact zijn gekomen. ‘Pas als iemand zijn status opvraagt of een QR-code scant, krijgt hij te zien of er een risicocontact was’, zegt Carpentier. ‘Zo houden mensen de sleutel zelf in handen. Er is geen app of werkgever die informatie over hen bijhoudt. De bedoeling is wel dat er een cultuuromslag komt. Inchecken aan het begin van een vergadering moet even normaal worden als vroeger een hand geven.’

Horecaregistratie

Esoptra lanceerde de anonieme contacttracing samen met het keurings- en inspectiebedrijf Vinçotte. Het heeft al zo’n twintig bedrijven als klant en meer dan 11.000 QR-stickers in omloop. Toen vorige week registratie bij een horecabezoek verplicht werd, lanceerde Esoptra ook daarvoor een toepassing. Onder meer de lunchketen Le Pain Quotidien gebruikt die. Wie er iets komt eten of drinken, kan een QR-code scannen en krijgt automatisch het invulformulier om de gevraagde gegevens achter te laten.