'Willen vaste mondmaskerleverancier van ziekenhuizen worden'

Een jaar geleden richtte Louis Cnudde met twee vrienden een digitaliseringsagentschap op. De coronacrisis raasde voorbij en bood kansen: sinds februari runt het drietal het mondmaskerbedrijf BruMed.

'Met You Press Play begeleid ik samen met co-oprichters Jo De Ridder en Ward Hemeryck bedrijven in de digitale transformatie en de e-commercestrategie', zegt Louis Cnudde (27). 'Een van onze belangrijkste klanten is het Antwerpse textielbedrijf Bru Textiles. We komen goed overeen met die eigenaars, de broers Neiman, die in februari al een mondmaskertekort vreesden. Omdat ze in meer dan 100 landen verkopen, zagen ze het probleem dichterbij komen.'

Schermvullende weergave Louis Cnudde, een van de oprichters van BruMed.

Bru Textiles is gespecialiseerd in meubel- en wandbekleding, en had geen ervaring met medisch textiel. Toch wilde het een dochterbedrijf oprichten dat mondmaskers zou produceren in België. 'Ze vroegen Jo, Ward en mij of we in dat bedrijf wilden stappen en we hebben ja gezegd. Dankzij de 25-jarige geschiedenis van Bru is er voldoende kennis en logistieke capaciteit. Wij nemen vooral de verkoop en marketing voor onze rekening.'

Zo ontstond BruMed, dat met drie machines en 40 nieuwe werkkrachten 100 miljoen mondmaskers per jaar gaat maken vanuit het productieatelier in Kontich. In april rolden de eerste exemplaren van de band. 'Ik heb meteen naar alle ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië gebeld', zegt Cnudde. Intussen heeft BruMed een 100-tal klanten, van het UZ in Leuven tot het UZ in Antwerpen, de woon-zorgcentra van Broeders van Liefde en grote bedrijven als de vloerenfabrikant Unilin en het busbedrijf Vanhool.

Ontex

Ze zijn talrijk, de bedrijven die door de coronacrisis beslisten mondmaskers te gaan maken. Begin deze week startte de productie op bij de luiergigant Ontex in Eeklo, die 80 miljoen maskers per jaar zal afleveren. Maar schrik voor concurrentie heeft BruMed niet. 'Wij zijn een Belgische producent, onze belangrijkste grondstoffen halen we in Europa. We garanderen ook kwaliteit: onze maskers zijn volledig gecertificeerd door alle Belgische autoriteiten en het geaccrediteerde labo Centexbel.'

Ook een mogelijk mondmaskerloze maatschappij na corona vormt volgens Cnudde geen probleem. 'Als Belgische producent willen we de vaste leverancier worden van de grote ziekenhuizen in ons land. Het feit dat de overheid prioriteit wil geven aan Belgische maskers geeft ons vertrouwen. Ook uit Frankrijk en Duitsland kwam al interesse.'