'Zodra dit voorbij is, wacht ons een grote sprong'

De kans is groot dat de coronapandemie de manier waarop we werken definitief overhoopgooit. Als dat gebeurt, hoopt ondernemer Thierry Plouvier daar een graantje van mee te pikken.

Plouvier is de oprichter van Burooh, een website die de verbindingsstreep wil zijn tussen bedrijven en de vele flexibele werkplekken die de voorbije jaren als paddenstoelen uit de grond schoten in ons land.

Burooh verzamelt die 'businesscenters' niet alleen op een website, het zoekt ook actief mee naar wat het best bij de noden van zijn klanten aansluit. Als het tot een overeenkomst komt, vergoedt de verhuurder het bedrijf voor de geleverde inspanningen.

Plouvier heeft 15 jaar ervaring in de sector, maar besloot pas begin vorig jaar voor zichzelf te beginnen. 'Ik ben 46 jaar ondertussen, en stond op een kruispunt in mijn carrière. Als ik nog een bedrijf wilde starten, was het nu of nooit. Uiteindelijk heb ik beslist om mijn spaarboek aan te spreken en het erop te wagen.'

Schermvullende weergave Thierry Plouvier, de oprichter van Burooh. ©Burooh

In april en mei vorig jaar stelde Plouvier zijn portefeuille samen en ontwikkelde hij zijn website, om in juni al in stille modus op te starten. 'Zo konden we in de zomer, traditioneel een rustige periode, proefdraaien. In september zijn we echt van start gegaan, waarbij het meteen hard ging.'

Turbo

Dat groeitempo nam, nadat telewerk verplicht werd in november, logischerwijs wat af. Maar Plouvier tankte genoeg vertrouwen uit de goede start om gas bij te geven. 'Voor sprake van de pandemie was, werd al een mooie groei voorspeld in dit segment van de vastgoedmarkt. We lopen in België een eind achter op steden als Amsterdam, Parijs of Londen qua flexibele werkplekken. Die inhaalbeweging komt er onvermijdelijk.'

Corona heeft naar alle verwachting een turbo gezet onder die evolutie, weg van het traditionele kantoor, zegt Plouvier. 'We horen van overal dat bedrijven meer en meer voor een hybride strategie gaan, een mix tussen kantoor, thuiswerk en businesscenters. Zodra de verplichting tot telewerk wordt afgeschaft, wacht ons een grote sprong. Dan is the sky the limit.'

Door die versnelde evolutie wil Plouvier met Burooh ook sneller kunnen schakelen dan eerst gepland. 'Aanvankelijk wilde ik het rustig opbouwen, stap voor stap. Maar door de versnelling die eraan komt, heb ik dat plan bijgestuurd. Om leider in België en Luxemburg te worden moet ik nu investeren in marketing en mensen.'