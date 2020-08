'Zonder corona had ik nu geen webshop'

'Ondanks de coronacrisis blijven we groeien', zegt Jules Delaere van de start-up Midi Apéritifs. Zijn zuiders geïnspireerde aperitiefdrank is een jaar op de markt.

'De originele strategie was volledig gericht op de horeca', zegt Delaere. De 23-jarige Kortrijkenaar was ervan overtuigd dat hij zo het best de consument kon bereiken met Midi Apéritifs. Voor zijn aperitief ontwikkelde hij vorig jaar samen met Proef, een foodlab uit Schellebelle, een distillatietechniek. De drank is gemaakt op basis van roséwijn en op smaak gebracht met Mediterraanse kruiden en vruchten.

Schermvullende weergave De aperitief is gemaakt op basis van roséwijn en op smaak gebracht met zuiderse kruiden en vruchten. ©Midi Apéritifs

Toen de horeca door de lockdown stilviel, moest Delaere zijn plannen bijsturen. 'Ik ben toen begonnen met Midi Delivery, en leverde zelf flessen gratis aan huis. Later stelde ik met 15 andere foodstart-ups die ik ken via Proef een box samen met lokale producten. Zo kon ik die horecaloze periode overbruggen en mijn netwerk uitbreiden.'

Webshop

De samenwerking was ook op een andere manier interessant: Delaere zag het potentieel van een online business in. 'Voor corona had ik nog niet geïnvesteerd in een site of een webshop - de horeca was mijn hoofddoel. Maar toen ik de voordelen inzag van onlineshoppen - het gaat vlot en er is geen tussenpersoon, dus alle omzet is voor mij - besloot ik daar meer op in te zetten. Ik maakte de eerste versie, maar nu wordt gewerkt aan een professionelere website. Zonder corona had ik die stap niet zo snel gezet.'

Toen de horeca in juni mocht heropstarten, merkte Delaere een boost. 'Uitbaters vlogen erin met tien keer zoveel goesting en kochten meer lokaal. Dat leverde extra klanten op.' Met de Kortrijkse bars Nude en Azuro organiseerde hij de cocktailavonden Midi Summernight, waar telkens zowat 100 mensen op afkwamen.

Uitbaters vlogen erin met tien keer zoveel goesting en kochten meer lokaal. Dat leverde extra klanten op. Jules Delaere Oprichter en zaakvoerder Midi Apéritifs

Via sociale media kwam interesse uit het buitenland. 'Ik heb deals gesloten met distributeurs in Duitsland en in Zwitserland. In andere landen heb ik gesprekken lopen.' Daarnaast werkt Delaere, die hotelmanagement studeerde en ervaring opdeed in de keukens van Rebelle en In De Wulf, aan een aanboduitbreiding. 'Ik koos bewust voor de meervoudsvorm Midi Apéritifs. Het blijft niet bij één drank.'