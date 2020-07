'Zonder onze handvaten hadden we niet overleefd'

Het Kempense Clics Toys zag tijdens de coronacrisis in dat het meer moet zijn dan een speelgoedfabrikant. In sneltempo maakte het bedrijf mobiele handvaten voor supermarktkarren.

Schermvullende weergave Hedwig Van Roy van Clics Toys, bekend van de typerende bouwblokjes. ©Jonas Roosens

Tijdens de lockdown viel de verkoop van Clics Toys, bekend van de typerende Clics-bouwblokjes, met de helft terug. 'Niet ideaal, maar dat gaf onze productontwikkelaars wel de ruimte om na te denken', zegt CEO Hedwig Van Roy. 'Begin april kwamen ze met het idee van afneembare handvaten, om rechtstreeks contact met winkelkarren te vermijden. Dat verhelpt ook het logistieke probleem dat werknemers alle karren manueel moeten ontsmetten.'

In sneltempo gooide Clics Toys zijn productie om, en begon volop de Clipeez, zoals de handvaten heten, te maken. 'Technisch wisten we wel waar we aan toe waren', zegt Van Roy. 'Na 20 jaar ervaring met de productie van speelgoed en verpakkingen kennen we de technologie.' Halsoverkop werden alle 17 werknemers, die noodgedwongen tijdelijk werkloos waren, opgeroepen. 'Onze grootte biedt het voordeel van wendbaarheid en flexibiliteit.'

Colruyt

6 miljoen sets De supermarktketen Colruyt bestelde begin juni 6 miljoen Clipeez-sets om uit te delen aan zijn klanten.

In België was de eerste grote klant Colruyt. Dat bestelde begin juni 6 miljoen sets om uit te delen aan zijn klanten. Na het winkelbezoek gaan de handvaten mee naar huis, waar ze in de vaatwasser kunnen. 'Andere ketens zoals Gamma volgden, maar vooral bij zelfstandigen en franchisenemers ging het snel', zegt Van Roy. 'Hoe groter de organisatie, hoe moeilijk om de juiste persoon te pakken te krijgen. Probeer maar eens de verantwoordelijke te vinden voor de aankoop van iets als afneembare handvaten.' In het buitenland tekende de Franse keten E. Leclerc, er lopen gesprekken tot in Zuid-Afrika en Japan.

Om een goed product te maken moet er eerst een probleem zijn. Hedwig Van Roy CEO Clics Toys

Intussen verkocht Clics Toys al meer dan 12,5 miljoen Clipeez. 'Het omzetverlies - min 70 procent op het dieptepunt in april - is goedgemaakt. Zonder onze uitvinding hadden we het niet overleefd.' Van Roy denkt dat hij een blijver in handen heeft. 'Om een goed product te bedenken is er eerst een probleem nodig. Vandaag gebruiken we nog altijd 70 procent van onze speelgoedmachines voor de productie van Clipeez.'

Zelfvertrouwen

Maar de handvaatjes zijn maar een aanzet, zegt Van Roy. 'Voor de crisis speelden we al met het idee meer te diversifiëren. Door het succes van de e-commerce zijn veel speelgoedwinkels, onze belangrijkste klanten, failliet gegaan. Door de Clipeez hebben we het zelfvertrouwen gekregen dat we meerdere dingen kunnen.'