'Google voor de farma' is Scale-up van het jaar

‘We hebben net een mijlpaalcontract getekend met een top 20-farmabedrijf, dat in één klap de helft van onze omzet van vorig jaar (1,2 miljoen euro) opbrengt', maakte oprichter en CEO Hans Constandt vorige week nog bekend. 'Boven op het extra geld leidt dat tot vier of vijf contracten met andere grote farmabedrijven. Dat betekent dat onze omzet dit jaar mogelijk verdriedubbelt.'

Het bedrijf trekt ook op overnamepad. ‘We willen sneller groeien dan wat we organisch kunnen', zegt Constandt. 'Dat betekent dus samenwerken met andere bedrijven, tot en met fusies of overnames. Onze toepassing bestaat nog niet in een mobiele versie voor smartphones. We zouden die zelf kunnen ontwikkelen, maar het kan veel sneller met een partner. Waarom dan geen overname?’