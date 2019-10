Kinepolis is Onderneming van het Jaar

De beursgenoteerde bioscoopgroep Kinepolis is dinsdagavond uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar. De appbeveiliger Guardsquare wordt Scale-up of the Year.

De award, die elk jaar wordt uitgereikt door de consultant EY, in samenwerking met BNP Paribas Fortis en De Tijd, is aan zijn 25ste editie toe. Eddy Duquenne, die al meer dan tien jaar aan het hoofd van de bioscoopgroep staat, mocht de trofee ontvangen uit de handen van koning Filip. Kinepolis haalde het van de andere finalisten Torfs, Actief Interim en Aertssen, en volgt het diepvriesgroentenbedrijf Ardo op.

Kinepolis, in 1997 ontstaan toen de families Bert en Claeys hun bioscopen fuseerden, groeide de voorbije 22 jaar uit tot een wereldspeler met 109 bioscopen en meer dan 1.000 zalen in negen landen.

De voorbije twee jaar zette de groep enkele kwantumsprongen. In 2017 nam Kinepolis voor 84 miljoen euro het Canadese Landmark over, waardoor er in een klap 45 bioscoopcomplexen en 127 miljoen euro omzet bijkwamen. Canada werd met 11,6 miljoen bezoekers groter dan de thuismarkt België (8 miljoen).

Kinepolis: 'We hebben de ambitie een zelflerende organisatie te zijn'

Kinepolis deed die stunt vorige maand nog eens over door in de VS de tien zalen van MJR over te nemen. Het had daar 137 miljoen euro voor veil, meteen de duurste overname ooit. Zo zal er in de cijfers over 2020 nog eens 81 miljoen euro omzet bijkomen. De winstmarge viel vorig jaar wel terug. Op een omzet van 476 miljoen euro haalde het een brutobedrijfswinst van een kwart, terwijl die in het jaar ervoor nog bijna een derde bedroeg.

Popcorn

De Belgische bioscopen zijn nog altijd de rendabelste en vormen het 'experimentele labo' en voorbeeld voor de ontwikkeling van de buitenlandse complexen. Centraal daarin staat de 'premiumisatie', waarbij het door innovatieve extra’s zoals cosy seats of laserprojectie een hogere ticketprijs kan vragen.

109 Bioscopen Kinepolis groeide de voorbije 22 jaar uit tot een wereldspeler met 109 bioscopen en meer dan 1.000 zalen in negen landen.

Maar vooral de Mega Candys, de popcorn- en snoepwinkels, worden gezien als de kaskoe van de groep. Die 'in-theatre sales' zijn goed voor 28 procent van de omzet. Een Belgische bezoeker koopt boven op een ticket van gemiddeld 9 euro nog eens gemiddeld voor 4,5 euro popcorn, snoep of drank.

Voor die strategie, de snelle groei, de innovatiekracht, de professionalisering en de internationale expansie wordt de groep nu gelauwerd. De jury, die unaniem was in zijn beslissing, voorgezeten door onderneemster Michèle Sioen, noemt Kinepolis een 'oerdegelijke, uitermate professioneel gerunde onderneming die de voorbije jaren een succesvolle transformatie heeft ondergaan van een familiebedrijf naar een nog meer professionele omgeving'.

Scale-up

Dinsdagavond werd op de galashow op de Heizel ook de award 'Scale-up of the Year' uitgereikt aan een beloftevol kleiner bedrijf. Die ging dit jaar naar Guardsquare, het bedrijf van ex-judoka Heidi Rakels en haar echtgenoot Eric Delafortune. Het vijf jaar oude Guardsquare beveiligt ruim 4 miljard mobiele apps. Klanten zijn mondiale spelers in de financiële sector en de media. Guardsquare groeide fors tussen 2014 en 2018.

4 miljard Mobiele apps Het vijf jaar oude Guardsquare beveiligt ruim 4 miljard mobiele apps.

Begin dit jaar verkochten de oprichters de meerderheid van hun bedrijf voor 29 miljoen dollar aan de Amerikaanse investeerder Battery Ventures. Dat 35 jaar oude durfkapitaalfonds uit Boston zal Guardsquare helpen te groeien in de VS.

De ambities zijn groot: over vijf jaar mikt Guardsquare op een recurrente omzet van 100 miljoen dollar, tegenover 7 miljoen vandaag. Daar is jaarlijks een gemiddelde groei van 70 procent voor nodig. Guardsquare is winstgevend met een brutobedrijfswinst van 2 miljoen dollar.

De andere genomineerden voor deze award waren Intracto, Lansweeper en Silverfin.