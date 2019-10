Wie wordt de 25ste Onderneming van het Jaar?

De schoenenketen Torfs, het bouwbedrijf Aertssen, de uitzendgroep Actief Interim en de bioscoopgroep Kinepolis strijden dinsdagavond om de titel Onderneming van het Jaar 2019. Na een galashow in het Auditorium 2000 op de Heizel kennen we de opvolger van diepvriesgroentenproducent Ardo.

Schoenen Torfs verzestienvoudigde in de voorbije twintig jaar zijn omzet. Toch is het een hele uitdaging om als nationale schoenenretailer nog te groeien , geprangd tussen de onlinereus Zalando en een Vlaamse consument die almaar minder schoenen koopt.

Cosy seats en laserprojectie in de zalen, gedroogd fruit en noten in de shops en etnische films voor nieuwe doelgroepen. Met een steeds uitgebreider premiumaanbod probeert Kinepolis zijn winst veilig te stellen . Om met die centen verder de wereld te veroveren.

Wat ooit begon als een aannemer van grond- en afbraakwerken is vandaag een industriële duizendpoot die zich waagt aan trucks op waterstof of een ‘Airbnb van de bouw’ . ‘Een kameleon’, noemt Greg Aertssen , de pater familias en CEO, zijn familiebedrijf.

1 miljard euro. Die omzet wil Mark Maesen, de CEO en familiale aandeelhouder van Actief Interim, graag boeken in 2024. Daarvoor moet het netwerk van uitzendkantoren in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk nog een derde groeien. ‘De juiste mensen voor de juiste job zoeken is een structureel groeiende business.’